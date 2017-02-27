Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП – 11,50%, 1,5-річних – 11,57%, 2-річних – 12,46%, 3-річних – 12,56%, а 6-річних – 13,10%. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $395 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. https://mind.ua/news/20232576-minfin-pr ... 72-mln-grn
Realist написав:Коли є час і можливість - переглядаю 3 форуми. От тільки що зловив себе на думці, що 90% дописувачів на цих форумах навіть не намагаються знайти бодай одне розумне та логічне пояснення тому що відбувається. Зате із піною у рота відстоюють позицію теорії за-говору НБУ, МВФ, Масонів чи ще когось чи чогось там. Або так щиро переконують, що гривня буде девальвувати або навпаки - ревальвувати (Ні в якому разі не стосується Denik). І все це у вигляді мантр або за-говорів. Таке враження, що люди не можуть без відстоювання якоїсь точки зору, а яка вона буде - це вже другорядне питання. Головне процес відстоювання або як кажуть японські самураї - головне ШЛЯХ Пропоную всім дописувачам проходити цей ШЛЯХ концентруючи увагу в першу чергу на двох питання: "А кому це вигідно?" та "Чи той кому це вигідно/не вигідно може щось зробити, щоб вплинути на ситуацію?" Якщо ви знайдете відповідь на це питання, то отримаєте часткову відповідь чому відбувається саме так, а не інакше. От наприклад теперішня ситуація на МБ. Кому вона вигідна - всім. Кому не вигідна - тільки нерезидентам. Можуть вони на неї вплинути - ні. Імпорту дана девальвація не вигідна, але імпортери - в більшості - це нейтральні учасники. Їм все одно який курс якщо не має раптової великої потреби у валюті щоб купити щось у великій кількості за короткий проміжок часу, а навіть якщо ця потреба з'являється, то імпортер піднімає кінцеву вартість продукції у гривні, щоб компенсувати різницю курсу. Або ситуація попередніх тижнів коли гривня укріплювалась. Кому це було вигідно - практично нікому. Могли учасники МБ щось зробити - ні. Бо гривня потрібна, а валютна виручка надходить і надходить. Звичайно я аж надто спрощую цей процес розуміння ситуації, але хоча б намагаюсь замість того, щоб писати тут чергову мантру.
как по мне, вопрос кому выгодно - это как раз теория заговора
валютный рынок достаточно сложный механизм с достаточно большим количеством участников - даже в Украине. и один игрок, даже НБУ не может полностью определять итоги торгов. задавать тренд - да, но не более, и в переломные моменты - его влияние резко снижается.
так что больше делает акцент на фундаментальные причины - выходы НБУ - это тактика. осеннее поступление валюты за зерно - это фактор. который кстати, уже должен был закончиться. что-то еще влияет, тем более цены на импорт энергоносителей должны расти.
не проверял, может кто-то знает - никто из крупных госкомпаний не размещал валютные облигации во 2 полугодии 2021? в 2019 году это было, просто широко не пиарилось, что Нафтогаз более 1 млрд разместил.
какие еще фундамент факторы?
напоминаю, закрытие расходов бюджета за счет эмиссии в конце этого года - тоже даст свой эффект для удорожания доллара.