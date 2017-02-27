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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8427842884298430

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 140
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Нинішній "Голова НБУ" був явно причетний до нелегальної конвертації валюти під час перебування головою Укргазбанка:

Ви щиро вірите в те що лише один голова банку до цього причетний? Причетні всі і без виключення, це їх бізнес.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:06

  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:12

  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все

Прибыль с чего перечисляется в бюджет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:15

  Zebra написав:
  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все

Прибыль с чего перечисляется в бюджет?

с % от ОВГЗ :D

интересный вопрос, кстати, как рассчитывается прибыль НБУ?
так навскидку, прибыль НБУ, которая идет в бюджет, - тоже скрытая эмиссия, только посчитана по определенным правилам.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:48

Отвечу всем -----------ВАЛЮТА ЗЛО---------- ( и это на долго )....

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sani_2012
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