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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05
akido написав:
Нинішній "Голова НБУ" був явно причетний до нелегальної конвертації валюти під час перебування головою Укргазбанка:
Ви щиро вірите в те що лише один голова банку до цього причетний? Причетні всі і без виключення, це їх бізнес.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 21:06
kluychkooleg написав:
НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.
уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все
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Додано: Вів 26 жов, 2021 21:12
Shaman написав: kluychkooleg написав:
НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.
уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все
Прибыль с чего перечисляется в бюджет?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 21:15
Zebra написав: Shaman написав: kluychkooleg написав:
НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.
уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все
Прибыль с чего перечисляется в бюджет?
с % от ОВГЗ
интересный вопрос, кстати, как рассчитывается прибыль НБУ?
так навскидку, прибыль НБУ, которая идет в бюджет, - тоже скрытая эмиссия, только посчитана по определенным правилам.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 21:48
Отвечу всем -----------ВАЛЮТА ЗЛО---------- ( и это на долго )....*Відправлено з Чату
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