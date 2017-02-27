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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8427842884298430>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 140
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sani_2012 написав:Ставка 13,5 %

Де?
Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП – 11,50%, 1,5-річних – 11,57%, 2-річних – 12,46%, 3-річних – 12,56%, а 6-річних – 13,10%.
Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $395 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. https://mind.ua/news/20232576-minfin-pr ... 72-mln-grn
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:32

Так что, $ пылесос включается?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:38

sani_2012
Да нет никакой паники, что за чушь, покупают и продают в банках / обменках примерно 50/50
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:50

  Цитрин написав:
  Shaman написав:а где появилась? в Нацбанке еще нет...


вчера утром еще обновили:
Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 09:17:22 GMT

M0 544245.9 -137.1 SEP 09.2021
M1 1152740.7 +45227.5 SEP 09.2021
M2 1923603.5 +24578.8 SEP 09.2021
M3 1925611.5 +24324.6 SEP 09.2021
ЗВР 28706.11 -2907.96 SEP 09.2021
M1/ЗВР 40.16

и все-таки в разделе Статистика еще август :(

Грошово-кредитна статистика
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:01

  Realist написав:Коли є час і можливість - переглядаю 3 форуми.
От тільки що зловив себе на думці, що 90% дописувачів на цих форумах навіть не намагаються знайти бодай одне розумне та логічне пояснення тому що відбувається. Зате із піною у рота відстоюють позицію теорії за-говору НБУ, МВФ, Масонів чи ще когось чи чогось там. Або так щиро переконують, що гривня буде девальвувати або навпаки - ревальвувати (Ні в якому разі не стосується Denik). І все це у вигляді мантр або за-говорів.
Таке враження, що люди не можуть без відстоювання якоїсь точки зору, а яка вона буде - це вже другорядне питання. Головне процес відстоювання або як кажуть японські самураї - головне ШЛЯХ :-)
Пропоную всім дописувачам проходити цей ШЛЯХ концентруючи увагу в першу чергу на двох питання: "А кому це вигідно?" та "Чи той кому це вигідно/не вигідно може щось зробити, щоб вплинути на ситуацію?"
Якщо ви знайдете відповідь на це питання, то отримаєте часткову відповідь чому відбувається саме так, а не інакше.
От наприклад теперішня ситуація на МБ. Кому вона вигідна - всім. Кому не вигідна - тільки нерезидентам. Можуть вони на неї вплинути - ні. Імпорту дана девальвація не вигідна, але імпортери - в більшості - це нейтральні учасники. Їм все одно який курс якщо не має раптової великої потреби у валюті щоб купити щось у великій кількості за короткий проміжок часу, а навіть якщо ця потреба з'являється, то імпортер піднімає кінцеву вартість продукції у гривні, щоб компенсувати різницю курсу.
Або ситуація попередніх тижнів коли гривня укріплювалась. Кому це було вигідно - практично нікому. Могли учасники МБ щось зробити - ні. Бо гривня потрібна, а валютна виручка надходить і надходить.
Звичайно я аж надто спрощую цей процес розуміння ситуації, але хоча б намагаюсь замість того, щоб писати тут чергову мантру.

как по мне, вопрос кому выгодно - это как раз теория заговора :D

валютный рынок достаточно сложный механизм с достаточно большим количеством участников - даже в Украине. и один игрок, даже НБУ не может полностью определять итоги торгов. задавать тренд - да, но не более, и в переломные моменты - его влияние резко снижается.

так что больше делает акцент на фундаментальные причины - выходы НБУ - это тактика. осеннее поступление валюты за зерно - это фактор. который кстати, уже должен был закончиться. что-то еще влияет, тем более цены на импорт энергоносителей должны расти.

не проверял, может кто-то знает - никто из крупных госкомпаний не размещал валютные облигации во 2 полугодии 2021? в 2019 году это было, просто широко не пиарилось, что Нафтогаз более 1 млрд разместил.

какие еще фундамент факторы?

напоминаю, закрытие расходов бюджета за счет эмиссии в конце этого года - тоже даст свой эффект для удорожания доллара.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Нинішній "Голова НБУ" був явно причетний до нелегальної конвертації валюти під час перебування головою Укргазбанка:

Ви щиро вірите в те що лише один голова банку до цього причетний? Причетні всі і без виключення, це їх бізнес.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:06

  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:12

  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все

Прибыль с чего перечисляется в бюджет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:15

  Zebra написав:
  Shaman написав:
  kluychkooleg написав:НБУ тупо занимается спекуляциями. Сегодня никакого повода для интервенций не было, рынок на вид спокоен. Но НБУ с утра купил по 26.39, а к обеду уже вышел с продажей по 26.46.

уже говорилось, что НБУ не занимается спекуляциями, потому что НЕ зарабатывает на этом. гривну для покупки валюты он берет ниоткуда, а гривну от продажи валюты тоже просто утилизирует. как результат разве что больше гривны изымает из оборота. вот и все

Прибыль с чего перечисляется в бюджет?

с % от ОВГЗ :D

интересный вопрос, кстати, как рассчитывается прибыль НБУ?
так навскидку, прибыль НБУ, которая идет в бюджет, - тоже скрытая эмиссия, только посчитана по определенным правилам.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если это не спекуляции, к чему тогда цирк с попытками загона рынка в пятикопеечный диапазон? Они утром, выкупая очередную пятёрку, не видели, что на рынке и так назревает перекос, и он сейчас и сам пойдёт вверх?
funky77
 
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