|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:14
26.40-26.42/26.48-26.52
продажа очень широко по Одессе
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11418
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4186 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1215
|3117602
|
|
|28209
|12363969
|
|
|7814
|11309966
|
|