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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8428842984308431>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 140
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:14

26.40-26.42/26.48-26.52

продажа очень широко по Одессе
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! :) "Можно расходиться..." :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:25

  odessit2007 написав:26.40-26.42/26.48-26.52

продажа очень широко по Одессе

Добрий ранок країна.
Міжбанк вже пірнув і аском під 26.40.
Так що зараз і прийом буде дуже широко.
І точно меньше ніж ви повідомили.
Знову є шанс розбавити придбання по 27+.
Акція, що вже всіх трохи дратує.
Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:41

  somilitark написав:
  odessit2007 написав:26.40-26.42/26.48-26.52

продажа очень широко по Одессе

Добрий ранок країна.
Міжбанк вже пірнув і аском під 26.40.
Так що зараз і прийом буде дуже широко.
І точно меньше ніж ви повідомили.
Знову є шанс розбавити придбання по 27+.
Акція, що вже всіх трохи дратує.
Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя...

Можливо і тепло в квартирі взимку буде за щастя :!: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:43

  GDV29 написав:Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! "Можно расходиться..."

26.35 ( пружина поломаЛАСЯ )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:43

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  GDV29 написав:Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! :) "Можно расходиться..." :)

То таки добре, що я почекав :D
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:51

  Успіх написав:
  GDV29 написав:Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! :) "Можно расходиться..." :)

То таки добре, що я почекав :D
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку :D

Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:54

  Искатель написав:
  Успіх написав:
  GDV29 написав:Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! :) "Можно расходиться..." :)

То таки добре, що я почекав :D
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку :D

Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.

У меня голова "не дом Советов",но тоже придерживаюсь мнения Ув.Искателя, особенно если покупать в обменках- за счет иннерции позже немного среагируют на движение вниз по Межбанку.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя..

Ще цього року маємо пробити 26 вниз!
25,ХХ буде - лише трошки почекати ;)
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:02

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Искатель написав:
  Успіх написав:
  GDV29 написав:Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! :) "Можно расходиться..." :)

То таки добре, що я почекав :D
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку :D

Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.

Плюсую, так як теж так думаю :D
(але вчоро трохи сидів на нервах, так як курс вгору, а до п'ятниці треба купити долярчиків, щоб заплатити за товар)

п.с.
Коротше, завтра/післязавтра, як тільки трошки смикнеться курс в протилежну сторону - зразу біжу в обмінку (або в банк міста Лева, так як там теж частенько буває класний курс)
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