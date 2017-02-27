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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:14
26.40-26.42/26.48-26.52
продажа очень широко по Одессе
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odessit2007
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20
Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?!
"Можно расходиться..."
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GDV29
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:25
odessit2007 написав:
26.40-26.42/26.48-26.52
продажа очень широко по Одессе
Добрий ранок країна.
Міжбанк вже пірнув і аском під 26.40.
Так що зараз і прийом буде дуже широко.
І точно меньше ніж ви повідомили.
Знову є шанс розбавити придбання по 27+.
Акція, що вже всіх трохи дратує.
Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя...
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somilitark
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:41
somilitark написав: odessit2007 написав:
26.40-26.42/26.48-26.52
продажа очень широко по Одессе
Добрий ранок країна.
Міжбанк вже пірнув і аском під 26.40.
Так що зараз і прийом буде дуже широко.
І точно меньше ніж ви повідомили.
Знову є шанс розбавити придбання по 27+.
Акція, що вже всіх трохи дратує.
Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя...
Можливо і тепло в квартирі взимку буде за щастя
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:43
GDV29 написав:
Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?! "Можно расходиться..."
26.35 ( пружина поломаЛАСЯ )...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:51
Успіх написав: GDV29 написав:
Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?!
"Можно расходиться..."
То таки добре, що я почекав
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку
Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.
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Искатель
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:54
Искатель написав: Успіх написав: GDV29 написав:
Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?!
"Можно расходиться..."
То таки добре, що я почекав
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку
Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.
У меня голова "не дом Советов",но тоже придерживаюсь мнения Ув.Искателя, особенно если покупать в обменках- за счет иннерции позже немного среагируют на движение вниз по Межбанку.
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GDV29
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:57
somilitark написав:
Все більше обмежень для громадян і червоної зони.
А це все меньше попиту на валюту.
Зимовий пік буде меньше ніж 26.80. А можливо і 26.50 буде за щастя..
Ще цього року маємо пробити 26 вниз!
25,ХХ буде - лише трошки почекати
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:02
Искатель написав: Успіх написав: GDV29 написав:
Межбанк 26,36/26,37. "Ракета" отменяется....?!
"Можно расходиться..."
То таки добре, що я почекав
Хоча ще зранку думав "бігти, чи не бігти" в обмінку
Я не люблю советы давать, но мне кажется, завтра курс для покупки доллара будет лучше, чем сегодня.
Плюсую, так як теж так думаю
(але вчоро трохи сидів на нервах, так як курс вгору, а до п'ятниці треба купити долярчиків, щоб заплатити за товар)
п.с.
Коротше, завтра/післязавтра, як тільки трошки смикнеться курс в протилежну сторону - зразу біжу в обмінку (або в банк міста Лева, так як там теж частенько буває класний курс)
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