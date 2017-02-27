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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8428842984308431

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 140
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
33
26,50-27,00
36%
50
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

  Успіх написав: треба купити долярчиків, щоб заплатити за товар)

Тоді у задачу про шапки треба додати ще одну змінну - курс.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:10

Якби ви знали паничі...!©

  Игорь написав:
  Успіх написав: треба купити долярчиків, щоб заплатити за товар)

Тоді у задачу про шапки треба додати ще одну змінну - курс.

:mrgreen: Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))

Щось нема тут вже криків - "давай, знижуй ціну/перераховуй "шапки" по курсу 26,5!" :mrgreen:
І тим людям би було глибоко пох, що в того ФОПа - є ще трохи товару й з весни і літа закуплений по курсу і 28, і 27,ХХ!

Коротше - "ФОП - завжди в плюсі!"© :mrgreen: - підприємницька діяльність - мед! :mrgreen:
Коли ж всі ломануться в це....? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2021................26,3648
Гривна укрепилась на 5 копеек.

МКГ*............7.3386............7.3568...........+0.25

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера купил 5 млн. Во время второй интервенции не продал ничего.
остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация сопротивлялись этому слабо. Впервые за весьма длительное время какой-то банк взял мелкий суточный рефинанс.

В понедельник объем МБ уменьшился с 653.5 (в пятницу) до 626.9 млн. Чистое предложение составило чуть больше 580 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. Можно сделать вывод, что избыточный спрос банки обеспечили самостоятельно.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  funky77 написав:Если это не спекуляции, к чему тогда цирк с попытками загона рынка в пятикопеечный диапазон? Они утром, выкупая очередную пятёрку, не видели, что на рынке и так назревает перекос, и он сейчас и сам пойдёт вверх?

Хороший вопрос уже содержит ответ :)
Не видели. Этого никто не видит.
Когда он выходит с плановой закупкой около 10 утра, активных игроков на рынке еще очень мало. Кто когда набежит и с какими целями не знает никто. При этом на тонком утреннем рынке даже небольшой перекос может вызвать существенное движение, поэтому подождать до вечера он не может. НБУ, как и все остальные игроки, реагирует на текущую ситуацию, только с немножко другими целями.
Особенно хорошо это было видно в понедельник. До этого было затяжное снижение, с утра явно пошли вниз, покупка НБУ выглядела вполне логичной. Но с выходом на рынок основных игроков ситуация кардинально поменялась. Предвидеть это невозможно с тех пор, когда в рамках валютной либерализации отменили заказ валюты заранее. Но даже тогда невозможно было предвидеть объем предложения.
Я могу в 11 часов прийти в банк и подать заявку на валютную операцию. НБУ о своих намерениях я не сообщаю.

  Успіх написав:Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))

А может и заработать. Как повезет...
Стабильность только на зарплате.
  Успіх написав:Коли ж всі ломануться в це....?

Вам нужны лишние конкуренты? :)
Сибарит
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  #<1 ... 8428842984308431
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