Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30

funky77 написав: Если это не спекуляции, к чему тогда цирк с попытками загона рынка в пятикопеечный диапазон? Они утром, выкупая очередную пятёрку, не видели, что на рынке и так назревает перекос, и он сейчас и сам пойдёт вверх? Если это не спекуляции, к чему тогда цирк с попытками загона рынка в пятикопеечный диапазон? Они утром, выкупая очередную пятёрку, не видели, что на рынке и так назревает перекос, и он сейчас и сам пойдёт вверх?

Успіх написав: Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти)) Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))

Успіх написав: Коли ж всі ломануться в це....? Коли ж всі ломануться в це....?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0027.10.2021................Гривна укрепилась на 5 копеек.МКГ*............7.3386............7.3568...........Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.НБУ вчера купил 5 млн. Во время второй интервенции не продал ничего.остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация сопротивлялись этому слабо. Впервые за весьма длительное время какой-то банк взял мелкий суточный рефинанс.В понедельник объем МБ уменьшился с 653.5 (в пятницу) до 626.9 млн. Чистое предложение составило чуть больше 580 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. Можно сделать вывод, что избыточный спрос банки обеспечили самостоятельно.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Хороший вопрос уже содержит ответНе видели. Этого никто не видит.Когда он выходит с плановой закупкой около 10 утра, активных игроков на рынке еще очень мало. Кто когда набежит и с какими целями не знает никто. При этом на тонком утреннем рынке даже небольшой перекос может вызвать существенное движение, поэтому подождать до вечера он не может. НБУ, как и все остальные игроки, реагирует на текущую ситуацию, только с немножко другими целями.Особенно хорошо это было видно в понедельник. До этого было затяжное снижение, с утра явно пошли вниз, покупка НБУ выглядела вполне логичной. Но с выходом на рынок основных игроков ситуация кардинально поменялась. Предвидеть это невозможно с тех пор, когда в рамках валютной либерализации отменили заказ валюты заранее. Но даже тогда невозможно было предвидеть объем предложения.Я могу в 11 часов прийти в банк и подать заявку на валютную операцию. НБУ о своих намерениях я не сообщаю.А может и заработать. Как повезет...Стабильность только на зарплате.Вам нужны лишние конкуренты?