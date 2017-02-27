Тоді у задачу про шапки треба додати ще одну змінну - курс.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:10
Якби ви знали паничі...!©
Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))
Щось нема тут вже криків - "давай, знижуй ціну/перераховуй "шапки" по курсу 26,5!"
І тим людям би було глибоко пох, що в того ФОПа - є ще трохи товару й з весни і літа закуплений по курсу і 28, і 27,ХХ!
Коротше - "ФОП - завжди в плюсі!"© - підприємницька діяльність - мед!
Коли ж всі ломануться в це....?
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2021................26,3648
Гривна укрепилась на 5 копеек.
МКГ*............7.3386............7.3568...........+0.25
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.
НБУ вчера купил 5 млн. Во время второй интервенции не продал ничего.
остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация сопротивлялись этому слабо. Впервые за весьма длительное время какой-то банк взял мелкий суточный рефинанс.
В понедельник объем МБ уменьшился с 653.5 (в пятницу) до 626.9 млн. Чистое предложение составило чуть больше 580 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. Можно сделать вывод, что избыточный спрос банки обеспечили самостоятельно.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Хороший вопрос уже содержит ответ
Не видели. Этого никто не видит.
Когда он выходит с плановой закупкой около 10 утра, активных игроков на рынке еще очень мало. Кто когда набежит и с какими целями не знает никто. При этом на тонком утреннем рынке даже небольшой перекос может вызвать существенное движение, поэтому подождать до вечера он не может. НБУ, как и все остальные игроки, реагирует на текущую ситуацию, только с немножко другими целями.
Особенно хорошо это было видно в понедельник. До этого было затяжное снижение, с утра явно пошли вниз, покупка НБУ выглядела вполне логичной. Но с выходом на рынок основных игроков ситуация кардинально поменялась. Предвидеть это невозможно с тех пор, когда в рамках валютной либерализации отменили заказ валюты заранее. Но даже тогда невозможно было предвидеть объем предложения.
Я могу в 11 часов прийти в банк и подать заявку на валютную операцию. НБУ о своих намерениях я не сообщаю.
А может и заработать. Как повезет...
Стабильность только на зарплате.
Вам нужны лишние конкуренты?
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