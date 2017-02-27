Тоді у задачу про шапки треба додати ще одну змінну - курс.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2021................26,3648
Гривна укрепилась на 5 копеек.
МКГ*............7.3386............7.3568...........+0.25
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.
НБУ вчера купил 5 млн. Во время второй интервенции не продал ничего.
остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация сопротивлялись этому слабо. Впервые за весьма длительное время какой-то банк взял мелкий суточный рефинанс.
В понедельник объем МБ уменьшился с 653.5 (в пятницу) до 626.9 млн. Чистое предложение составило чуть больше 580 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. Можно сделать вывод, что избыточный спрос банки обеспечили самостоятельно.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Хороший вопрос уже содержит ответ
Не видели. Этого никто не видит.
Когда он выходит с плановой закупкой около 10 утра, активных игроков на рынке еще очень мало. Кто когда набежит и с какими целями не знает никто. При этом на тонком утреннем рынке даже небольшой перекос может вызвать существенное движение, поэтому подождать до вечера он не может. НБУ, как и все остальные игроки, реагирует на текущую ситуацию, только с немножко другими целями.
Особенно хорошо это было видно в понедельник. До этого было затяжное снижение, с утра явно пошли вниз, покупка НБУ выглядела вполне логичной. Но с выходом на рынок основных игроков ситуация кардинально поменялась. Предвидеть это невозможно с тех пор, когда в рамках валютной либерализации отменили заказ валюты заранее. Но даже тогда невозможно было предвидеть объем предложения.
Я могу в 11 часов прийти в банк и подать заявку на валютную операцию. НБУ о своих намерениях я не сообщаю.
А может и заработать. Как повезет...
Стабильность только на зарплате.
Вам нужны лишние конкуренты?
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:39
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.10.2021..........28.10.2021
дата розрахунку..............26.10.2021...........27.10.2021
Євро.................................30,6791................30,6447...-0.13%
Долар США......................26,419..................26,3712...-0.18%
После полудня гривна позволила доллару отыграть две трети копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.
Незадолго до 12 наметился некоторый излишек валюты и НБУ вышел уже с настоящей интервенцией, но цену покупки поставил чуть ниже текущих котировок. Рынок отреагировал на это небольшим ростом. До обеда выросли на 2 копейки. После обеда опустились на полкопейки, простояли на месте почти час, после чего снова стали смотреть вниз. До 15-30 успели опуститься на копейку.
В мире доллар после обеда начал снижение.
Официальный курс встретили котировками 26.3650 - 26.3850. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3655 (+3) -199
2019 - 25.1741 (+6) +120
2018 - 28.2660 (-7)
2017 - 26.8758 (+5)
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да уж.
Мука подібно піде по минулосезонній траєкторії цукру.
Купляти треба муку, а якщо нема за що, то хоч сухарів насушити.
Це нагадує як Нафтогаз радісно весною повідомляв, що штовхнув дещицю із запасів з наваром за бугор. Але та ціна в рази менше за теперішні.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 27 жов, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Міжбанк закінчився цифрами 26.35 на 26.37.
Хто це зробив?
Навіщо?
Невже рокета знову впала, як вчора бомба з Байтактару?
Ну не знаю, це дуже суворий вирок усім диванним рокетникам, дійсно хоча б 26.50 помацали, а то це все нагадує одну приказку про футбольний матч Аргентина Ямайка, п'ять нуль((
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