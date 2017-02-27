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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8428842984308431

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 142
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
34
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

  Успіх написав: треба купити долярчиків, щоб заплатити за товар)

Тоді у задачу про шапки треба додати ще одну змінну - курс.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.10.2021................26,3648
Гривна укрепилась на 5 копеек.

МКГ*............7.3386............7.3568...........+0.25

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера купил 5 млн. Во время второй интервенции не продал ничего.
остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация сопротивлялись этому слабо. Впервые за весьма длительное время какой-то банк взял мелкий суточный рефинанс.

В понедельник объем МБ уменьшился с 653.5 (в пятницу) до 626.9 млн. Чистое предложение составило чуть больше 580 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. Можно сделать вывод, что избыточный спрос банки обеспечили самостоятельно.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  funky77 написав:Если это не спекуляции, к чему тогда цирк с попытками загона рынка в пятикопеечный диапазон? Они утром, выкупая очередную пятёрку, не видели, что на рынке и так назревает перекос, и он сейчас и сам пойдёт вверх?

Хороший вопрос уже содержит ответ :)
Не видели. Этого никто не видит.
Когда он выходит с плановой закупкой около 10 утра, активных игроков на рынке еще очень мало. Кто когда набежит и с какими целями не знает никто. При этом на тонком утреннем рынке даже небольшой перекос может вызвать существенное движение, поэтому подождать до вечера он не может. НБУ, как и все остальные игроки, реагирует на текущую ситуацию, только с немножко другими целями.
Особенно хорошо это было видно в понедельник. До этого было затяжное снижение, с утра явно пошли вниз, покупка НБУ выглядела вполне логичной. Но с выходом на рынок основных игроков ситуация кардинально поменялась. Предвидеть это невозможно с тех пор, когда в рамках валютной либерализации отменили заказ валюты заранее. Но даже тогда невозможно было предвидеть объем предложения.
Я могу в 11 часов прийти в банк и подать заявку на валютную операцию. НБУ о своих намерениях я не сообщаю.

  Успіх написав:Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))

А может и заработать. Как повезет...
Стабильность только на зарплате.
  Успіх написав:Коли ж всі ломануться в це....?

Вам нужны лишние конкуренты? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:39

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.10.2021..........28.10.2021
дата розрахунку..............26.10.2021...........27.10.2021
Євро.................................30,6791................30,6447...-0.13%
Долар США......................26,419..................26,3712...-0.18%
После полудня гривна позволила доллару отыграть две трети копейки.

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Уже к этому времени НБУ успел выполнить план по наполнению закромов. Перекурив опустились на полкопейки. После этого дважды пытались опуститься на полкопейки и дважды возвращались обратно. Стабильность полная.
В мире доллар незначительно подрос, продолжая размашистые колебания.
Справочный курс встретили котировками 26.3600 - 26.3800, что на полкопейки ниже открытия.
Незадолго до 12 наметился некоторый излишек валюты и НБУ вышел уже с настоящей интервенцией, но цену покупки поставил чуть ниже текущих котировок. Рынок отреагировал на это небольшим ростом. До обеда выросли на 2 копейки. После обеда опустились на полкопейки, простояли на месте почти час, после чего снова стали смотреть вниз. До 15-30 успели опуститься на копейку.
В мире доллар после обеда начал снижение.
Официальный курс встретили котировками 26.3650 - 26.3850. За день выросли на полкопейки относительно открытия и опустились на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3655 (+3) -199
2019 - 25.1741 (+6) +120

2018 - 28.2660 (-7)
2017 - 26.8758 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк закінчився цифрами 26.35 на 26.37.
Хто це зробив?
Навіщо?
Невже рокета знову впала, як вчора бомба з Байтактару?
Ну не знаю, це дуже суворий вирок усім диванним рокетникам, дійсно хоча б 26.50 помацали, а то це все нагадує одну приказку про футбольний матч Аргентина Ямайка, п'ять нуль((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

теперь будем вверх каждый день до 27,50 - 28.00 на 31.12.2021
а вы не поняли этого?
спешите тариться дешёвым баксом в этом году
дешевле уже не будет
после НГ до 28,2 до 01.02.2022 доползёт курс
посмотритте курсы в банках *приват и тд)
никакого отката!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:41

Первый пошел. Следующим будет Банк Англии, а затем и ФРС. ЕЦБ, вероятно, уже в 2022-м

Bank of Canada ends quantitative easing
https://www.ctvnews.ca/business/boc-kee ... -1.5640399
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:42

  GDV29 написав:У меня голова "не дом Советов",но тоже придерживаюсь мнения Ув.Искателя, особенно если покупать в обменках- за счет иннерции позже немного среагируют на движение вниз по Межбанку.


Не понял ваш комментарий. Да, сейчас обменки более инерционны, чем многие банки, продающие онлайн. И курс для покупки в банках лучше. Поэтому покупать лучше у них. Сейчас ТАС к примеру по 26.40 продает. И из дома выходить не надо.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:10

Межбанк: среда прошла на валютном рынке очень динамично

Среда продолжила тенденции этой недели и прошла на валютном рынке очень динамично. Было совершено операций только по Bloomberg на сумму около $240 млн.

За день доллар снизился на 1,5 копейки – с утренних 26,365/26,385 до 26,35/26,37 гривен и в начале сессии предложение превышало спрос.
Нацбанк с самого утра выкупил свои первые стандартные $5 млн по цене 26,38 гривен. Как только он ушел – курс снова пошел вниз и к 11 часам доллар подешевел до 26,355/26,375 гривен с целью в 26,30 к концу дня.

Ближе к 12 часам НБУ вышел во второй раз с ценником покупки валюты по 26,35 гривен и простоял с ним уже долго. Это стало сигналом для всех тех крупных покупателей, кто выжидал до этого минимум по курсу – ниже уже сегодня не будет. Они вышли почти одновременно на торги и этим спровоцировали очередной перекос на рынке – в этот раз в сторону роста спроса на валюту. И это помогло продавцам вздернуть котировки до 26,36/26,38 гривен к 12 часам и до 26,38/26,40 к обеду и после него.

Но после 14 часов спрос начал постепенно стихать и продавцы стали постепенно “двигаться” по курсу в сторону снижения своих аппетитов.

Уже к 15:00 доллар подешевел до 26,375/26,395 гривен, к 16 часам – до 26,355/26,375 гривен и до 26,35/26,37 к концу сессии.

Главные события 27 октября на валютном рынке:

Доллар в среду подешевел на 1,5 копейки с утренних 26,365/26,385 до 26,35/26,37 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок выходил сегодня дважды. В первый раз с покупкой $5 млн по цене 26,38 гривен, а затем уже надолго стал с покупкой по 26,35 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3648 гривен, а официальный курс на 28 октября 2021 года установлен на уровне 26,3712 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:51

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Ну от - а ФОП/продавець шапок)) - ще й на курсі може влетіти))

А может и заработать. Как повезет...
Стабильность только на зарплате.

На жаль, і це також не так. І на зарплаті ніхто не застрахований від скорочення незважаючи ні на якість своєї роботи, вислугу та інше. А профспілки - це паперова фікція для внесків.
Прораб
 
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