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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36
Прораб написав:
профспілки - це паперова фікція для внесків
не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)
курс по місту Одеса 26,35/26,48
курс Привоза 26,00-26,99
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