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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8429843084318432

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 142
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
34
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:профспілки - це паперова фікція для внесків


не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)

курс по місту Одеса 26,35/26,48

курс Привоза 26,00-26,99
prodigy
 
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