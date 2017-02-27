не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)
курс по місту Одеса 26,35/26,48
курс Привоза 26,00-26,99
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрий ранок усім.
М'яч на полі Нбу.
Гадаю що попит буде меньшим за пропозицію, тому курс буде тягнути донизу.
Вангую що міжбанк сьогодні буде трохи вище за 26.30, Нбу не допустить більшого зниження.
Усім успіхів і міцного здоров'я.
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