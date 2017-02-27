RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8429843084318432

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 143
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:профспілки - це паперова фікція для внесків


не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)

курс по місту Одеса 26,35/26,48

курс Привоза 26,00-26,99
prodigy
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:12

26.30-26.35/26.39-26.43
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4194 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок усім.
М'яч на полі Нбу.
Гадаю що попит буде меньшим за пропозицію, тому курс буде тягнути донизу.
Вангую що міжбанк сьогодні буде трохи вище за 26.30, Нбу не допустить більшого зниження.
Усім успіхів і міцного здоров'я.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 30.12.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 3164 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

Прогноз курса доллара на ноябрь 2021. Когда лучше покупать ОВГЗ
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 14.09.13
Подякував: 716 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8429843084318432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2822, 2823, 2824
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28231 12454251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 10:19
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7815 11420520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 10:11
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 121, 122, 123
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1223 3135703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 22:30
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2480)
28.10.2021 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron