Додано: Чет 28 жов, 2021 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

28.10.2021.....................26,3164

Гривна укрепилась на 5.5 копеек.



МКГ*............7.3568............7.3680...........+0.15%



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.

В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.

Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.



НБУ вчера купил плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация смогли компенсировать только половину этого роста.



Во вторник объем МБ сократился с 626.9 до 513.7 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также упали, спрос существенно превышал предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.