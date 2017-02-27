не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)
курс по місту Одеса 26,35/26,48
курс Привоза 26,00-26,99
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 28 жов, 2021 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрий ранок усім.
М'яч на полі Нбу.
Гадаю що попит буде меньшим за пропозицію, тому курс буде тягнути донизу.
Вангую що міжбанк сьогодні буде трохи вище за 26.30, Нбу не допустить більшого зниження.
Усім успіхів і міцного здоров'я.
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:17
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.10.2021.....................26,3164
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.
МКГ*............7.3568............7.3680...........+0.15%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.
В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация смогли компенсировать только половину этого роста.
Во вторник объем МБ сократился с 626.9 до 513.7 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также упали, спрос существенно превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:08
С утра Нацбанк купил 5-ку в районе 26,34 - и на этом все. От 26,30 отскочили вверх без его помощи; желающих купить по такой цене оказалось достаточно.
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