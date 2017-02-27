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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8429843084318432

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 143
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:профспілки - це паперова фікція для внесків


не скажіть...про свій карман голови профспілок дбають (і дбали) завжди в перши чергу
до того ж вони мільйонери(які офіційно не мають ніякого бізнеса)

курс по місту Одеса 26,35/26,48

курс Привоза 26,00-26,99
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:12

26.30-26.35/26.39-26.43
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок усім.
М'яч на полі Нбу.
Гадаю що попит буде меньшим за пропозицію, тому курс буде тягнути донизу.
Вангую що міжбанк сьогодні буде трохи вище за 26.30, Нбу не допустить більшого зниження.
Усім успіхів і міцного здоров'я.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

Прогноз курса доллара на ноябрь 2021. Когда лучше покупать ОВГЗ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:17

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.10.2021.....................26,3164
Гривна укрепилась на 5.5 копеек.

МКГ*............7.3568............7.3680...........+0.15%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.
В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет существенного роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и инкассация смогли компенсировать только половину этого роста.

Во вторник объем МБ сократился с 626.9 до 513.7 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также упали, спрос существенно превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:08

  Сибарит написав:Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно.

С утра Нацбанк купил 5-ку в районе 26,34 - и на этом все. От 26,30 отскочили вверх без его помощи; желающих купить по такой цене оказалось достаточно.
Искатель
 
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  #<1 ... 8429843084318432
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