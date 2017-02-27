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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:34
Кстати p2p начал летать между банками мгновенно, хотя раньше часто было быстрее перегнать по iBAN. Что-то произошло.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:41
kluychkooleg написав: Hotab написав: kluychkooleg написав:
уже купил свои доллары
Завтра день выплат зряплат. Что, покупать?)
Я каждую очередную порцию покупаю дешевле.)) Не то, чтобы сильно обидно, все равно улетим вверх. Но стоит ли потянуть по ноябрю?)
Ну тут Долярчику нужно было купить доллары до пятницы и он писал, что как только начнет расти, побежит в банк. Вот я и переживаю за него. Не то, чтобы сильно начали расти, но чуть отскочили. Хотя запросто после обеда можем снова побежать на 26.30. Но в банках, думаю, дешевле 26.36 пока не будет. Если Доллярчику надо купить миллион долларов, то несколько копеек играют роль.
А я щось розслабився
Піду купувати "лям" долярчиків десь ближче 16ї години
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:46
Успіх написав:
А я щось розслабився
Піду купувати "лям" долярчиків десь ближче 16ї години
А доллар опять падает. Эта музыка будет вечной.
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kluychkooleg
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