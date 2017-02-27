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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8430843184328433

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 143
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:34

Кстати p2p начал летать между банками мгновенно, хотя раньше часто было быстрее перегнать по iBAN. Что-то произошло.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:41

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:уже купил свои доллары

Завтра день выплат зряплат. Что, покупать?)
Я каждую очередную порцию покупаю дешевле.)) Не то, чтобы сильно обидно, все равно улетим вверх. Но стоит ли потянуть по ноябрю?)


Ну тут Долярчику нужно было купить доллары до пятницы и он писал, что как только начнет расти, побежит в банк. Вот я и переживаю за него. Не то, чтобы сильно начали расти, но чуть отскочили. Хотя запросто после обеда можем снова побежать на 26.30. Но в банках, думаю, дешевле 26.36 пока не будет. Если Доллярчику надо купить миллион долларов, то несколько копеек играют роль.

А я щось розслабився :)
Піду купувати "лям" долярчиків десь ближче 16ї години :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:46

  Успіх написав:А я щось розслабився :)
Піду купувати "лям" долярчиків десь ближче 16ї години :D


А доллар опять падает. Эта музыка будет вечной.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А доллар опять падает

Так то вже пох)) - завтра зранку ж маю їх віддати :roll:
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