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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8430843184328433

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 143
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
51
27,00-27,50
17%
24
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:34

Кстати p2p начал летать между банками мгновенно, хотя раньше часто было быстрее перегнать по iBAN. Что-то произошло.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:35

Налоговоя амнистия

За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев
Источник: https://censor.net/ru/n3296253

Сами нардепы-сЛуги не соромлячись доплаты ежемесячно получают десятками тысяч долларов в конвертах, и хотят чтобы народ свои копейки, заработанные непосильным трудом, аж побежал декларировать...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:49

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:уже купил свои доллары

Завтра день выплат зряплат. Что, покупать?)
Я каждую очередную порцию покупаю дешевле.)) Не то, чтобы сильно обидно, все равно улетим вверх. Но стоит ли потянуть по ноябрю?)

купите товар "за гривну с зряплат"-свой вертолёт или скафандЫр,например.
Спустя много лет Вы найдете в кармане старой лётной куртки маску и улыбнувшись поправите свой скафандр.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.10.2021..........29.10.2021
дата розрахунку.............27.10.2021...........28.10.2021
Євро................................30,6447................30,5032...-0.46%
Долар США.....................26,3712................26,3265...-0.17%
После полудня гривна потеряла копейку.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.
В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.
Моя версия об участии в торгах НБУ не подтвердилась - вопреки сложившейся в последнее время традиции, он не стал обозначать предел для сегодняшнего движения. Похоже, что его роль сегодня исполнили любители круглых чисел, которые были готовы брать по 26.30 и не скрывали своих намерений.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли еще на копейку и на полкопейки откатились. Последние полчаса движений не было.
В мире доллар остается стабильным.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.3350 - 26.3550. Относительно вчерашнего закрытия снизились на 1.5 копейки.

Этот день в истории:
2020 - 28.3989 (+3) -207
2019 - 25.0671 (-11) +126

2018 - 28.2660 (-7)
2017 - 26.8758 (+5)
Сибарит
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