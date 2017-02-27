Додано: Чет 28 жов, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............28.10.2021..........29.10.2021

дата розрахунку.............27.10.2021...........28.10.2021

Євро................................30,6447................30,5032...-0.46%

Долар США.....................26,3712................26,3265...-0.17%

После полудня гривна потеряла копейку.



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.

В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.

Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.

Моя версия об участии в торгах НБУ не подтвердилась - вопреки сложившейся в последнее время традиции, он не стал обозначать предел для сегодняшнего движения. Похоже, что его роль сегодня исполнили любители круглых чисел, которые были готовы брать по 26.30 и не скрывали своих намерений.

Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли еще на копейку и на полкопейки откатились. Последние полчаса движений не было.

В мире доллар остается стабильным.

Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.3350 - 26.3550. Относительно вчерашнего закрытия снизились на 1.5 копейки.



Этот день в истории:

2020 - 28.3989 (+3) -207

2019 - 25.0671 (-11) +126



2018 - 28.2660 (-7)

2017 - 26.8758 (+5)