Додано: Чет 28 жов, 2021 17:32

Четверг на валютном рынке прошел очень активно. Но торги можно условно разделить на две части.



До обеда все клиенты спешили закрыть текущие операции перед отчетной датой и количество сделок было максимальным. После 14 часов на рынке остались только те, кто надеялся провести свои сделки с максимальной выгодой для себя и выжидал оптимальных котировок. Это сделало сессию после 14:00 менее активной по объемам операций и полностью зависимой от выходов на торги отдельных игроков. Основную “погоду” по курсу сегодня сделала первая половина дня. За день доллар снизился на 1,5 копейки — с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен и в начале сессии предложение превышало спрос.



Нацбанк применил уже столь привычную для всех участников рынка тактику интервенций и с самого утра выкупил свои первые стандартные $5 млн по цене не выше 26,34 гривен. А затем быстро ушел. Все ожидали, как будут разворачиваться события дальше, но при этом были вынуждены особо не тянуть – завершение месяца не за горами и надо закрывать свои операции.



К 11 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен, а потом началось “перетягивание курсового каната” крупными покупателями и продавцами с переменным успехом. Покупателей стало больше и постепенно курс подрос до 26,315/26,335 до 12 часов и до 26,33/26,35 к обеду. В этот период прошла основная часть сделок на торгах четверга, а на 12:00 справочный курс НБУ был зарегистрирован на отметке 26,3164 гривны за доллар.



После 14 часов стало понятно, что значительная часть игроков уже закрыла свои сделки, а оставшиеся готовы “бороться” по курсу до конца и по времени могут себе позволить поторговаться.



К 15:00 продавцы кратковременно одержали “победу” и доллар вырос до 26,34/26,36 гривен, но затем желающих покупать валюту становилось все меньше, а вот желающих ее продать еще хватало.



В итоге, продавцам пришлось все же постепенно “отступать” и к 16 часам доллар подешевел до 26,33/26,35 гривен, а к концу сессии и до отметки 26,32/26,34.



При таком варианте развития событий на межбанке НБУ даже не пришлось сегодня выходить на рынок во второй раз – клиенты сами закрыли основные объемы своих покупок и продаж без особого вмешательства регулятора.

Главные события 28 октября на валютном рынке:



Доллар в четверг подешевел на очередные 1,5 копейки с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен к концу сессии.



Нацбанк на рынок выходил только с утра и купил $5 млн по цене не выше 26,34 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3164 гривен, а официальный курс на 29 октября 2021 года установлен на уровне 26,3265 гривен за доллар.