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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8431843284338434>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 145
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:34

Кстати p2p начал летать между банками мгновенно, хотя раньше часто было быстрее перегнать по iBAN. Что-то произошло.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:35

Налоговоя амнистия

За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев
Источник: https://censor.net/ru/n3296253

Сами нардепы-сЛуги не соромлячись доплаты ежемесячно получают десятками тысяч долларов в конвертах, и хотят чтобы народ свои копейки, заработанные непосильным трудом, аж побежал декларировать...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:49

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:уже купил свои доллары

Завтра день выплат зряплат. Что, покупать?)
Я каждую очередную порцию покупаю дешевле.)) Не то, чтобы сильно обидно, все равно улетим вверх. Но стоит ли потянуть по ноябрю?)

купите товар "за гривну с зряплат"-свой вертолёт или скафандЫр,например.
Спустя много лет Вы найдете в кармане старой лётной куртки маску и улыбнувшись поправите свой скафандр.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.10.2021..........29.10.2021
дата розрахунку.............27.10.2021...........28.10.2021
Євро................................30,6447................30,5032...-0.46%
Долар США.....................26,3712................26,3265...-0.17%
После полудня гривна потеряла копейку.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.
В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.
Моя версия об участии в торгах НБУ не подтвердилась - вопреки сложившейся в последнее время традиции, он не стал обозначать предел для сегодняшнего движения. Похоже, что его роль сегодня исполнили любители круглых чисел, которые были готовы брать по 26.30 и не скрывали своих намерений.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли еще на копейку и на полкопейки откатились. Последние полчаса движений не было.
В мире доллар остается стабильным.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.3350 - 26.3550. Относительно вчерашнего закрытия снизились на 1.5 копейки.

Этот день в истории:
2020 - 28.3989 (+3) -207
2019 - 25.0671 (-11) +126

2018 - 28.2660 (-7)
2017 - 26.8758 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:35

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:уже купил свои доллары

Завтра день выплат зряплат. Что, покупать?)
Я каждую очередную порцию покупаю дешевле.)) Не то, чтобы сильно обидно, все равно улетим вверх. Но стоит ли потянуть по ноябрю?)


Ну тут Долярчику нужно было купить доллары до пятницы и он писал, что как только начнет расти, побежит в банк. Вот я и переживаю за него. Не то, чтобы сильно начали расти, но чуть отскочили. Хотя запросто после обеда можем снова побежать на 26.30. Но в банках, думаю, дешевле 26.36 пока не будет. Если Доллярчику надо купить миллион долларов, то несколько копеек играют роль.

Купив...
Ну, лям долярчиків - не покажу, але щось таки цікавеньке(для Юри-61) - покажу! :D
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Дякую всім за підказки по руху курсу долярчика! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:33

  Успіх написав:ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D


На ближайшие 4 - 6 месяцев, в чем лучше сохранить?
сейчас в гривне...
finuser389
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Создал себе в телеграмм бота который следит в реальном времени за курсом продажи USD в монобанке, сегодня был интересный движ у них в 11:42 курс просел аж на 15 коп и вернулся, но можно было успеть купить...

ratesell, [28.10.21 09:52]
Новый курс 26.4999 грн
ratesell, [28.10.21 10:42]
Новый курс 26.4802 грн
ratesell, [28.10.21 11:42]
Новый курс 26.3303 грн
ratesell, [28.10.21 11:52]
Новый курс 26.4901 грн
оставлю ссылку на бота, мож кому пригодится ещё
t.me/ratesell_bot
Hrum
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:32

Межбанк: "перетягивание курсового каната" продолжается

Четверг на валютном рынке прошел очень активно. Но торги можно условно разделить на две части.

До обеда все клиенты спешили закрыть текущие операции перед отчетной датой и количество сделок было максимальным. После 14 часов на рынке остались только те, кто надеялся провести свои сделки с максимальной выгодой для себя и выжидал оптимальных котировок. Это сделало сессию после 14:00 менее активной по объемам операций и полностью зависимой от выходов на торги отдельных игроков. Основную “погоду” по курсу сегодня сделала первая половина дня. За день доллар снизился на 1,5 копейки — с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен и в начале сессии предложение превышало спрос.

Нацбанк применил уже столь привычную для всех участников рынка тактику интервенций и с самого утра выкупил свои первые стандартные $5 млн по цене не выше 26,34 гривен. А затем быстро ушел. Все ожидали, как будут разворачиваться события дальше, но при этом были вынуждены особо не тянуть – завершение месяца не за горами и надо закрывать свои операции.

К 11 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен, а потом началось “перетягивание курсового каната” крупными покупателями и продавцами с переменным успехом. Покупателей стало больше и постепенно курс подрос до 26,315/26,335 до 12 часов и до 26,33/26,35 к обеду. В этот период прошла основная часть сделок на торгах четверга, а на 12:00 справочный курс НБУ был зарегистрирован на отметке 26,3164 гривны за доллар.

После 14 часов стало понятно, что значительная часть игроков уже закрыла свои сделки, а оставшиеся готовы “бороться” по курсу до конца и по времени могут себе позволить поторговаться.

К 15:00 продавцы кратковременно одержали “победу” и доллар вырос до 26,34/26,36 гривен, но затем желающих покупать валюту становилось все меньше, а вот желающих ее продать еще хватало.

В итоге, продавцам пришлось все же постепенно “отступать” и к 16 часам доллар подешевел до 26,33/26,35 гривен, а к концу сессии и до отметки 26,32/26,34.

При таком варианте развития событий на межбанке НБУ даже не пришлось сегодня выходить на рынок во второй раз – клиенты сами закрыли основные объемы своих покупок и продаж без особого вмешательства регулятора.

Главные события 28 октября на валютном рынке:

Доллар в четверг подешевел на очередные 1,5 копейки с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок выходил только с утра и купил $5 млн по цене не выше 26,34 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3164 гривен, а официальный курс на 29 октября 2021 года установлен на уровне 26,3265 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:48

  finuser389 написав:
  Успіх написав:ДумайТЕ!
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БагатійТЕ! :D


На ближайшие 4 - 6 месяцев, в чем лучше сохранить?
сейчас в гривне...

50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:00

  Успіх написав:
  finuser389 написав:
  Успіх написав:ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D


На ближайшие 4 - 6 месяцев, в чем лучше сохранить?
сейчас в гривне...

50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?

Завод.
Investor_K
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