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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:03
Успіх написав:
50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?
стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..
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finuser389
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:12
finuser389 написав: Успіх написав:
50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?
стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..
Ну, якщо б було місце, де тримати/зберігати будматеріали - то я б зараз затарився ними і побут-технікою по повній!(якраз чорна п'ятниця скоро буде)
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:02
Успіх написав: finuser389 написав: Успіх написав:
50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?
стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..
Ну, якщо б було місце, де тримати/зберігати будматеріали - то я б зараз затарився ними і побут-технікою по повній!(якраз чорна п'ятниця скоро буде)
дітей до тещі, і тариш свою 1к яка відчувається як 3к
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