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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8431843284338434

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 145
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
24%
35
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:03

  Успіх написав:50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?

стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..
finuser389
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:12

  finuser389 написав:
  Успіх написав:50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?

стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..

Ну, якщо б було місце, де тримати/зберігати будматеріали - то я б зараз затарився ними і побут-технікою по повній!(якраз чорна п'ятниця скоро буде)
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:02

  Успіх написав:
  finuser389 написав:
  Успіх написав:50/50
А ще добре було б знати, що плануєте купляти після 4-6міс? Авто, квартиру?

стройматериалы/закончить стройку, отделка, бытовая техника итд..
есть причины по которым до весны замораживаю, поэтому приходится каждый день нервно следить за курсом валют..

Ну, якщо б було місце, де тримати/зберігати будматеріали - то я б зараз затарився ними і побут-технікою по повній!(якраз чорна п'ятниця скоро буде)

дітей до тещі, і тариш свою 1к яка відчувається як 3к
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flyman
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