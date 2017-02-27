Источник:
Сами нардепы-сЛуги не соромлячись доплаты ежемесячно получают десятками тысяч долларов в конвертах, и хотят чтобы народ свои копейки, заработанные непосильным трудом, аж побежал декларировать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:35
Налоговоя амнистия
За два месяца налоговой амнистии задекларировали 111 млн грн, 6 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев
Источник:
Сами нардепы-сЛуги не соромлячись доплаты ежемесячно получают десятками тысяч долларов в конвертах, и хотят чтобы народ свои копейки, заработанные непосильным трудом, аж побежал декларировать...
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:49
купите товар "за гривну с зряплат"-свой вертолёт или скафандЫр,например.
Спустя много лет Вы найдете в кармане старой лётной куртки маску и улыбнувшись поправите свой скафандр.
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............28.10.2021..........29.10.2021
дата розрахунку.............27.10.2021...........28.10.2021
Євро................................30,6447................30,5032...-0.46%
Долар США.....................26,3712................26,3265...-0.17%
После полудня гривна потеряла копейку.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свое взял со старта. Наскоро хлебнув кофе, пошли вниз и к 11 часам опустились на 3 копейки. С выходом основных игроков рынок уравновесился на 40 минут. Сведений "с полей" пока не поступало, но есть высокая вероятность, что среди этих основных игроков был и НБУ с покупкой ниже рынка, но это не точно. Незадолго до 12 пошли вверх и до фиксации справочного курса успели вырасти на копейку.
В мире доллар сегодня в среднем чуть ниже, чем вчера, в последние полчаса проявляет склонность к росту, но в целом можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350, что на 2 копейки ниже открытия.
Моя версия об участии в торгах НБУ не подтвердилась - вопреки сложившейся в последнее время традиции, он не стал обозначать предел для сегодняшнего движения. Похоже, что его роль сегодня исполнили любители круглых чисел, которые были готовы брать по 26.30 и не скрывали своих намерений.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли еще на копейку и на полкопейки откатились. Последние полчаса движений не было.
В мире доллар остается стабильным.
Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 26.3350 - 26.3550. Относительно вчерашнего закрытия снизились на 1.5 копейки.
Этот день в истории:
2020 - 28.3989 (+3) -207
2019 - 25.0671 (-11) +126
2018 - 28.2660 (-7)
2017 - 26.8758 (+5)
Додано: Чет 28 жов, 2021 15:35
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Купив...
Ну, лям долярчиків - не покажу, але щось таки цікавеньке(для Юри-61) - покажу!
Дякую всім за підказки по руху курсу долярчика!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:33
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Создал себе в телеграмм бота который следит в реальном времени за курсом продажи USD в монобанке, сегодня был интересный движ у них в 11:42 курс просел аж на 15 коп и вернулся, но можно было успеть купить...
ratesell, [28.10.21 09:52]
Новый курс 26.4999 грн
ratesell, [28.10.21 10:42]
Новый курс 26.4802 грн
ratesell, [28.10.21 11:42]
Новый курс 26.3303 грн
ratesell, [28.10.21 11:52]
Новый курс 26.4901 грн
оставлю ссылку на бота, мож кому пригодится ещё
t.me/ratesell_bot
Додано: Чет 28 жов, 2021 17:32
Межбанк: "перетягивание курсового каната" продолжается
Четверг на валютном рынке прошел очень активно. Но торги можно условно разделить на две части.
До обеда все клиенты спешили закрыть текущие операции перед отчетной датой и количество сделок было максимальным. После 14 часов на рынке остались только те, кто надеялся провести свои сделки с максимальной выгодой для себя и выжидал оптимальных котировок. Это сделало сессию после 14:00 менее активной по объемам операций и полностью зависимой от выходов на торги отдельных игроков. Основную “погоду” по курсу сегодня сделала первая половина дня. За день доллар снизился на 1,5 копейки — с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен и в начале сессии предложение превышало спрос.
Нацбанк применил уже столь привычную для всех участников рынка тактику интервенций и с самого утра выкупил свои первые стандартные $5 млн по цене не выше 26,34 гривен. А затем быстро ушел. Все ожидали, как будут разворачиваться события дальше, но при этом были вынуждены особо не тянуть – завершение месяца не за горами и надо закрывать свои операции.
К 11 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен, а потом началось “перетягивание курсового каната” крупными покупателями и продавцами с переменным успехом. Покупателей стало больше и постепенно курс подрос до 26,315/26,335 до 12 часов и до 26,33/26,35 к обеду. В этот период прошла основная часть сделок на торгах четверга, а на 12:00 справочный курс НБУ был зарегистрирован на отметке 26,3164 гривны за доллар.
После 14 часов стало понятно, что значительная часть игроков уже закрыла свои сделки, а оставшиеся готовы “бороться” по курсу до конца и по времени могут себе позволить поторговаться.
К 15:00 продавцы кратковременно одержали “победу” и доллар вырос до 26,34/26,36 гривен, но затем желающих покупать валюту становилось все меньше, а вот желающих ее продать еще хватало.
В итоге, продавцам пришлось все же постепенно “отступать” и к 16 часам доллар подешевел до 26,33/26,35 гривен, а к концу сессии и до отметки 26,32/26,34.
При таком варианте развития событий на межбанке НБУ даже не пришлось сегодня выходить на рынок во второй раз – клиенты сами закрыли основные объемы своих покупок и продаж без особого вмешательства регулятора.
Главные события 28 октября на валютном рынке:
Доллар в четверг подешевел на очередные 1,5 копейки с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил только с утра и купил $5 млн по цене не выше 26,34 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3164 гривен, а официальный курс на 29 октября 2021 года установлен на уровне 26,3265 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрий ранок усім.
Міжбанк зранку пірнає під 26.30.
Напевне Нбу вже прийняв рішення про керування ревальвацією, будемо переписувати мінімуми.
Баксопоціновувачи тримайтесь.
Просто зараз в гривні все чудово.
Буде колись і у вас свято, сподіваюсь років так через 10...20.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:57
бот дійсно працює? нажав кнопку старт - і тишина...
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:14
Мабудь скорiше Ваш прогноз здiйсниться ближче до другоi декади листопада, в перiод сплати податку на прибуток . Якщо ранiше, то дай Боже ... але початок мiсяця- вiдшкодування ПДВ та iнше, мабудь не спряэ скорiшему укрiпленню "красивоi"
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