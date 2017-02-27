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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8431843284338434

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.10.2021................26,2876
Доллар потерял 4 копейки.

МКГ*............7.3680............7.3601...........-0.11%

Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месяный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Относительно весомым фактором были только доходы казначейства, а остальные почти полностью их компенсировали, играя по мелочи.

В среду объем МБ вырос с 513.7 до 655.9 млн. Чистый спрос чуть превысил 650 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение еле заметно превышало спрос. По оперативным сделкам это превышение было явственнее.

Пока это только планы, но наверно стоит готовиться к изменению порядка определения официального курса.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:26

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:38

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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:29

Запорожье повы 26,35/26,40
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:45

И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:50

  kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?

А ще дешевше буде?
Investor_K
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