Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0029.10.2021................Доллар потерял 4 копейки.МКГ*............7.3680............7.3601...........Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месяный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.НБУ вчера купил плановые 5 млн.Остатки на коррсчетах практически не изменились. Относительно весомым фактором были только доходы казначейства, а остальные почти полностью их компенсировали, играя по мелочи.В среду объем МБ вырос с 513.7 до 655.9 млн. Чистый спрос чуть превысил 650 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение еле заметно превышало спрос. По оперативным сделкам это превышение было явственнее.Пока это только планы, но наверно стоит готовиться к* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.