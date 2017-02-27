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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8432843384348435

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:45

Точний прогноз!©

Від завтра - ще нанадцять областей ввійде в жорстокі рамки червоної зони/картину/лоХдауну!
Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю)
Відповідно - все напів-завмре!
Торгівля, загорнувшись в біле простирадло, вже почне доповзати до воріт цвинтаря....

Відповідно що?
Так, курс має помацяти 25,ХХ вже найближчий місяць-два!
ДумайТЕ!©
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю)

А раніше що їм заважало бігти?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:13

  Успіх написав:Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно)

Ви вже придбали касовий апарат ? Влада дала рік щоб підтягнути хвости. Купивши можна зберегти кошти які будете витрачати в січні на поїздки до столиці. Бо це буде якось цинічно. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
funky77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:25

  kyk написав:
  Успіх написав:Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю)

А раніше що їм заважало бігти?

Відсутність закону про не допуск до роботи невакцинованих.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:25

Цены на TTF упали ниже 800 долларов за 1000 кубов.

При этом инфляция в еврозоне продолжает нарастать - 4,1% г/г в октябре против 3,4% в сентябре, что является рекордом с 1993-го. Похожий уровень инфляции последний раз отмечался в 1-м полугодии 2008-го в преддверии начала финансового кризиса

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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29

Кредобанк - 26.3195
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