Від завтра - ще нанадцять областей ввійде в жорстокі рамки червоної зони/картину/лоХдауну! Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю) Відповідно - все напів-завмре! Торгівля, загорнувшись в біле простирадло, вже почне доповзати до воріт цвинтаря....
Успіх написав:Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю)
Успіх написав:Відповідно, будуть шалені обмеження/НЕдопуск до роботи невакцинованих, чи навіть, #одновколених!(а це справді жорстоко/цинічно - так як люди спеціально бігли вакцинуватись, щоб мати ПРАВО на працю)
А раніше що їм заважало бігти?
Відсутність закону про не допуск до роботи невакцинованих.
Цены на TTF упали ниже 800 долларов за 1000 кубов.
При этом инфляция в еврозоне продолжает нарастать - 4,1% г/г в октябре против 3,4% в сентябре, что является рекордом с 1993-го. Похожий уровень инфляции последний раз отмечался в 1-м полугодии 2008-го в преддверии начала финансового кризиса