Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................29.10.2021...........01.11.2021

дата розрахунку...............28.10.2021............29.10.2021

Євро..................................30,5032.................30,5953...+0.3%

Долар США.......................26,3265.................26,2767...-0.19%

После полудня гривна укрепилась на копейку.



Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.

В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месячный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.

Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.

После 12 продолжили движение вниз и до обеда опустились еще на 2.5 копейки. В процессе этого движения НБУ обозначил свое присутствие на рынке бидом, который на тот момент был ниже рынка. После обеда опустились на копейку и уперлись в ставку регулятора. Учитывая конец недели и месяца, можно предположить, что и без того не слишком активная сессия к этому времени фактически закончилась.

В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться, наблюдается склонность к стабилизации.

Официальный курс встретили котировками 26.2500 - 26.2700. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.4383 (+4) -216

2019 - 25.1138 (+5) +116



2018 - 28.2025 (-6)

2017 - 26.8758 (+5)