RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8432843384348435

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
funky77
 
Повідомлень: 180
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:25

Цены на TTF упали ниже 800 долларов за 1000 кубов.

При этом инфляция в еврозоне продолжает нарастать - 4,1% г/г в октябре против 3,4% в сентябре, что является рекордом с 1993-го. Похожий уровень инфляции последний раз отмечался в 1-м полугодии 2008-го в преддверии начала финансового кризиса

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11453
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2666 раз.
Подякували: 5803 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:29

Кредобанк - 26.3195
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.10.2021...........01.11.2021
дата розрахунку...............28.10.2021............29.10.2021
Євро..................................30,5032.................30,5953...+0.3%
Долар США.......................26,3265.................26,2767...-0.19%
После полудня гривна укрепилась на копейку.

Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месячный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 продолжили движение вниз и до обеда опустились еще на 2.5 копейки. В процессе этого движения НБУ обозначил свое присутствие на рынке бидом, который на тот момент был ниже рынка. После обеда опустились на копейку и уперлись в ставку регулятора. Учитывая конец недели и месяца, можно предположить, что и без того не слишком активная сессия к этому времени фактически закончилась.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться, наблюдается склонность к стабилизации.
Официальный курс встретили котировками 26.2500 - 26.2700. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.4383 (+4) -216
2019 - 25.1138 (+5) +116

2018 - 28.2025 (-6)
2017 - 26.8758 (+5)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4727 раз.
Подякували: 14112 раз.
 
Профіль
35
19
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:16

Сибарит

К концу сессии вроде отскочили на 26.30
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:24

  kluychkooleg написав:
Ну так а что не так? Я же написал ниже, что горизонт его прогнозов - час, два.

Добрий день пане Олег.
В мене приблизно в 16-му році довго був підпис, курс більше 30-ти буде не раніше ніж через 10 років після кратного девала 14-15-хх років.
Тобто курс 30 буде після 2024-го.
Місяць назад сказав, що курс буде нижче 27 до серпня 22-го. Ще рашатролі тут кидалися кізяками і активно шипіли.
Що вам ще особисто повідомити?
Сьогодні сказав, що підуть мінімуми по курсу.
Вчора що зростання не буде і курс прижметься ближче до 26.30.
Ось така казка малята, користуйтесь кому треба))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 30.12.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:42

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ну так а что не так? Я же написал ниже, что горизонт его прогнозов - час, два.

Добрий день пане Олег.
В мене приблизно в 16-му році довго був підпис, курс більше 30-ти буде не раніше ніж через 10 років після кратного девала 14-15-хх років.
Тобто курс 30 буде після 2024-го.
Місяць назад сказав, що курс буде нижче 27 до серпня 22-го. Ще рашатролі тут кидалися кізяками і активно шипіли.
Що вам ще особисто повідомити?
Сьогодні сказав, що підуть мінімуми по курсу.
Вчора що зростання не буде і курс прижметься ближче до 26.30.
Ось така казка малята, користуйтесь кому треба))


А ничего, что в моих записях есть моя продажа в обменку по 36? :)
Год не вспомню точно, даты нет, но недолго после 2014-го.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:44

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ну так а что не так? Я же написал ниже, что горизонт его прогнозов - час, два.

Добрий день пане Олег.
В мене приблизно в 16-му році довго був підпис, курс більше 30-ти буде не раніше ніж через 10 років після кратного девала 14-15-хх років.
Тобто курс 30 буде після 2024-го.
Місяць назад сказав, що курс буде нижче 27 до серпня 22-го. Ще рашатролі тут кидалися кізяками і активно шипіли.
Що вам ще особисто повідомити?
Сьогодні сказав, що підуть мінімуми по курсу.
Вчора що зростання не буде і курс прижметься ближче до 26.30.
Ось така казка малята, користуйтесь кому треба))


А ничего, что в моих записях есть моя продажа в обменку по 36? :)
Год не вспомню точно, даты нет, но недолго после 2014-го.

Ви не дуже уважні.
Ви здавали навесні 15-го, підпис з'явився у 16-му, коли мені стало зрозуміло, що саме погане вже позаду.
Хай щастить!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 30.12.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 8432843384348435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2824, 2825, 2826
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28256 12550825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 15:25
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 121, 122, 123
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1229 3179437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 13:07
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7820 11524717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 11:11
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1443)
29.10.2021 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.