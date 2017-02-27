А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:25
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.10.2021...........01.11.2021
дата розрахунку...............28.10.2021............29.10.2021
Євро..................................30,5032.................30,5953...+0.3%
Долар США.......................26,3265.................26,2767...-0.19%
После полудня гривна укрепилась на копейку.
Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месячный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 продолжили движение вниз и до обеда опустились еще на 2.5 копейки. В процессе этого движения НБУ обозначил свое присутствие на рынке бидом, который на тот момент был ниже рынка. После обеда опустились на копейку и уперлись в ставку регулятора. Учитывая конец недели и месяца, можно предположить, что и без того не слишком активная сессия к этому времени фактически закончилась.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться, наблюдается склонность к стабилизации.
Официальный курс встретили котировками 26.2500 - 26.2700. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.4383 (+4) -216
2019 - 25.1138 (+5) +116
2018 - 28.2025 (-6)
2017 - 26.8758 (+5)
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:24
Добрий день пане Олег.
В мене приблизно в 16-му році довго був підпис, курс більше 30-ти буде не раніше ніж через 10 років після кратного девала 14-15-хх років.
Тобто курс 30 буде після 2024-го.
Місяць назад сказав, що курс буде нижче 27 до серпня 22-го. Ще рашатролі тут кидалися кізяками і активно шипіли.
Що вам ще особисто повідомити?
Сьогодні сказав, що підуть мінімуми по курсу.
Вчора що зростання не буде і курс прижметься ближче до 26.30.
Ось така казка малята, користуйтесь кому треба))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:42
А ничего, что в моих записях есть моя продажа в обменку по 36?
Год не вспомню точно, даты нет, но недолго после 2014-го.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:44
Ви не дуже уважні.
Ви здавали навесні 15-го, підпис з'явився у 16-му, коли мені стало зрозуміло, що саме погане вже позаду.
Хай щастить!
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