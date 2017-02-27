А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:25
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.10.2021...........01.11.2021
дата розрахунку...............28.10.2021............29.10.2021
Євро..................................30,5032.................30,5953...+0.3%
Долар США.......................26,3265.................26,2767...-0.19%
После полудня гривна укрепилась на копейку.
Реагируя на падение доллара в мире, последнюю сессию месяца открыли на 5.5 копеек ниже вчерашнего закрытия. К этому времени НБУ свой план уже выполнил. После утреннего кофе медленно, но уверенно пошли вверх и к 11-30 выросли на 3 копейки. Немного постояв, развернулись и к 12 опустились на копейку.
В мире доллар вчера вечером резко обвалился, обновив месячный минимум, а с тех пор слабо пытается восстанавливаться.
Справочный курс встретили котировками 26.2850 - 26.3050, что на 2 копейки выше открытия.
После 12 продолжили движение вниз и до обеда опустились еще на 2.5 копейки. В процессе этого движения НБУ обозначил свое присутствие на рынке бидом, который на тот момент был ниже рынка. После обеда опустились на копейку и уперлись в ставку регулятора. Учитывая конец недели и месяца, можно предположить, что и без того не слишком активная сессия к этому времени фактически закончилась.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться, наблюдается склонность к стабилизации.
Официальный курс встретили котировками 26.2500 - 26.2700. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.4383 (+4) -216
2019 - 25.1138 (+5) +116
2018 - 28.2025 (-6)
2017 - 26.8758 (+5)
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:24
Добрий день пане Олег.
В мене приблизно в 16-му році довго був підпис, курс більше 30-ти буде не раніше ніж через 10 років після кратного девала 14-15-хх років.
Тобто курс 30 буде після 2024-го.
Місяць назад сказав, що курс буде нижче 27 до серпня 22-го. Ще рашатролі тут кидалися кізяками і активно шипіли.
Що вам ще особисто повідомити?
Сьогодні сказав, що підуть мінімуми по курсу.
Вчора що зростання не буде і курс прижметься ближче до 26.30.
Ось така казка малята, користуйтесь кому треба))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:42
А ничего, что в моих записях есть моя продажа в обменку по 36?
Год не вспомню точно, даты нет, но недолго после 2014-го.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:44
Ви не дуже уважні.
Ви здавали навесні 15-го, підпис з'явився у 16-му, коли мені стало зрозуміло, що саме погане вже позаду.
Хай щастить!
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:36
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 25-29.10.2021 НБУ продал на МБ $49.6 млн, все по единому курсу, и купил $54.5 млн, из них:
- выбором лучшей цены - 24.4;
- по единому курсу - 30.
Продажа была осуществлена в понедельник.
Покупка по дням:
- понедельник - 4.5 (49.6 - 4.5 = 45.1 - это соответствует анализу ликвидности);
- вторник - 5;
- среда - 5;
- четверг - 5;
- пятница - 5 + 30.
Чистая покупка за неделю составила $4.9 млн. При этом официальный курс на начало следующей недели оказался на 1.5 копейки ниже, чем на начало этой.
Чистая покупка с начала года составила $2174.3 млн.
Было выставлено несколько таких оферов, но покупатели на них не повелись. По заветам дяди Саши мы смотрим не на офера, а на биды. Важно не то, за сколько кто-то хочет продать, а то, за сколько готовы покупать. Биды до конца сессии почти не изменились. В пятницу вечером даже Рыжику лень прыгать.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:34
Межбанк: что не давало гривне существенно укрепиться
Последний рабочий день месяца прошел на валютном рынке в два этапа.
До обеда и сразу после него все клиенты и сами банки закрывали основные сделки по октябрю, и наблюдалась максимальная активность. К 15 часам объем сделок по Bloomberg превысил $ 150 млн. Особенно активны были сами банки и крупные клиенты в период с 11:30 до 14:40, когда они собственно и закрыли все главные операции.
С утренних 26,265/26,285 гривен курс доллара к 11 часам вырос до 26,285/26,305 гривен, а к полудню дорос до 26,29/26,31. При этом НБУ с самого утра вышел с покупкой $5 млн в пределах 26,27-26,29 гривен, а затем быстро ушел. Когда предложение ситуативно стало превышать спрос и котировки могли пойти вниз, Нацбанку это “не понравилось” и он снова появился на торгах с покупкой валюты по 26,25 гривен. Это заставило и продавцов, и покупателей ставить свои ценники выше уровня регулятора, что не давало гривне существенно укрепиться.
Но все же предложение валюты было активным, и к обеду доллар просел до 26,26/26,28 гривен и был в этих пределах до 14 часов.
Затем уже курс начал приближаться к ценнику регулятора, и в 15:00 доллар котировался на уровне 26,25/26,27 гривен. Сделок становилось все меньше и под конец сессии доллар окончательно остановился на отметке 26,255/26,275 гривен.
Главные события 29 октября на валютном рынке:
Доллар в пятницу подешевел на 1 копейку с утренних 26,265/26,285 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил дважды. В начале с самого утра и купил $5 млн по цене от 26,27 до 26,29 гривен, а через некоторое время уже повторно долго простоял с покупкой валюты по 26,25 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2876 гривен, а официальный курс на 1 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2767 гривен за доллар.
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Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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