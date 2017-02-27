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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42
А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!
Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні
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Успіх
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:50
Успіх написав:
це мацнем вже в найближчі два тижні
Долярчик, ну вистачить уже
я ж вам писав - скрепок не вистачить на ваш бюджет, щоб усі помітити. Тому й труть, бо дурня повна. Мацніть краще когось ближнього. Курс без вас якось перезимує
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stas_rst
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П'ят 29 жов, 2021 13:07
BIGor
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