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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8433843484358436

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!

Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:це мацнем вже в найближчі два тижні

Долярчик, ну вистачить уже :) я ж вам писав - скрепок не вистачить на ваш бюджет, щоб усі помітити. Тому й труть, бо дурня повна. Мацніть краще когось ближнього. Курс без вас якось перезимує :)
stas_rst
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