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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8433843484358436

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!

Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:це мацнем вже в найближчі два тижні

Долярчик, ну вистачить уже :) я ж вам писав - скрепок не вистачить на ваш бюджет, щоб усі помітити. Тому й труть, бо дурня повна. Мацніть краще когось ближнього. Курс без вас якось перезимує :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:11

  Успіх написав:А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!

Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні ;)


Насчет ближайших - сомневаюсь.
Финансовые рынки колюбасит.
Вчера индекс доллара рухнул, сегодня ракетой вверх с перехлестом, Евро вниз.
Разводы, как у нас на МБ.
А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.
Так что кажется, что доллар в понедельник вверх пойдет.
Хотя особый путь зазеркалья никто не отменял.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:13

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?


А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:57

  kluychkooleg написав:А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.

Нет. У нас своя свадьба.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?


А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
funky77
 
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