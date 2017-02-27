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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:42
А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!
Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні
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Успіх
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:50
Успіх написав:
це мацнем вже в найближчі два тижні
Долярчик, ну вистачить уже
я ж вам писав - скрепок не вистачить на ваш бюджет, щоб усі помітити. Тому й труть, бо дурня повна. Мацніть краще когось ближнього. Курс без вас якось перезимує
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stas_rst
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:11
Успіх написав:
А що то мій прогноз потерли?
Чи то модератори хочуть тут самі між собою спілкуватись?
Колись хоч редагували допис, якщо там було щось не по феншую - а тепер не заморочуються - тупо труть!
Тож ще раз - до кінця цього року точно помацяємо 25,ХХ!
А швидше - то це мацнем вже в найближчі два тижні
Насчет ближайших - сомневаюсь.
Финансовые рынки колюбасит.
Вчера индекс доллара рухнул, сегодня ракетой вверх с перехлестом, Евро вниз.
Разводы, как у нас на МБ.
А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.
Так что кажется, что доллар в понедельник вверх пойдет.
Хотя особый путь зазеркалья никто не отменял.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:13
funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:57
kluychkooleg написав:
А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.
Нет. У нас своя свадьба.
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Игорь
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29
kluychkooleg написав: funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
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funky77
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