Додано: Суб 30 жов, 2021 07:36

funky77 написав: kluychkooleg написав: funky77 написав: Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.

Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны. Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.



Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.

И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже. Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже. Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.

Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.

Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью дух рынка - торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне. Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью- торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне.

пока задаются такие вопросы, ни о каком коротком прогнозированию курсов не может быть и речивсе эти прогноз НБУ перечеркнет простым изменением тактики интервенцийдух рынка как полная свобода - это большая ошибка в трактовке. У нас слишком маленький и волатильный рынок. пока считается, что на него влияет фактор возмещения НДС (хотя это не так) - без регулирования никак. основные игроки рынка - это компании, которые зарабатывают не на курсе, им эти скачки курса до лампочки, им нужна предсказуемость, а не конкретный курс.а в целом, то что НБУ не дает чрезмерно укрепится гривне - норм. То что не дает раскачивать рынок - и сглаживает колебания - тоже норм. При этом Вы сами отмечаете, что тренд понятен. В данный конкретный момент как раз неясно - произошел перелом или просто остановка, но это временно.я думаю перелом, потому что никто не называет никаких факторов, а значит остался один - доллар просто дешевеет относительно остальных валют - ау, вертолетные деньги. но как следствие, сейчас все нестабильные валюты развивающихся стран (как и нашей) тоже начнут дешеветь - печатать начнут все - наблюдаемспока это обосновать формально не могу, но что-то чувствуется, что при удешевлении доллара в мире курс гривны не сможет существенно укрепится.