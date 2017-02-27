RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8433843484358436

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 146
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
36
26,50-27,00
36%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:13

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?


А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:57

  kluychkooleg написав:А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.

Нет. У нас своя свадьба.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4139 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?


А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
funky77
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:50

  Striker написав:Доллар в пятницу подешевел на 1 копейку с утренних 26,265/26,285 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок выходил дважды.

Картина олійними фарбами, вниз на 1-2 копійки за сесію, нагору одразу на 25-30.
Прораб
 
Повідомлень: 296
З нами з: 02.03.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:55

  funky77 написав:Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.


Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  funky77 написав:Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.


Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.
Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.
Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью дух рынка - торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне.
funky77
 
Повідомлень: 182
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:21

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©



Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 18.03.21
Подякував: 55 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:36

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:
  funky77 написав:Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.


Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.
Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.
Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью дух рынка - торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне.

пока задаются такие вопросы, ни о каком коротком прогнозированию курсов не может быть и речи ;) все эти прогноз НБУ перечеркнет простым изменением тактики интервенций :)

дух рынка как полная свобода - это большая ошибка в трактовке. У нас слишком маленький и волатильный рынок. пока считается, что на него влияет фактор возмещения НДС (хотя это не так) - без регулирования никак. основные игроки рынка - это компании, которые зарабатывают не на курсе, им эти скачки курса до лампочки, им нужна предсказуемость, а не конкретный курс.

а в целом, то что НБУ не дает чрезмерно укрепится гривне - норм. То что не дает раскачивать рынок - и сглаживает колебания - тоже норм. При этом Вы сами отмечаете, что тренд понятен. В данный конкретный момент как раз неясно - произошел перелом или просто остановка, но это временно.

я думаю перелом, потому что никто не называет никаких факторов, а значит остался один - доллар просто дешевеет относительно остальных валют - ау, вертолетные деньги. но как следствие, сейчас все нестабильные валюты развивающихся стран (как и нашей) тоже начнут дешеветь - печатать начнут все - наблюдаемс :)

пока это обосновать формально не могу, но что-то чувствуется, что при удешевлении доллара в мире курс гривны не сможет существенно укрепится.
Shaman
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 29.09.19
Подякував: 154 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8433843484358436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1230 3194285
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 08:09
Shaman
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2825, 2826, 2827
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28266 12616694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 20:28
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7823 11598056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34478)
30.10.2021 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.