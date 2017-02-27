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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:13
funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:57
kluychkooleg написав:
А у нас в последний год МБ прислушивается к международному рынку.
Нет. У нас своя свадьба.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29
kluychkooleg написав: funky77 написав:
kluychkooleg написав:И кто тут писал, что НБУ играет на стороне доллара?
И кто тут вчера предсказывал, что НБУ ниже 26.30 не пустит?
А то что он постоянно подпирает рынок своими костылями, это разве не игра на стороне доллара?
А зачем он дважды гасил рост на этой неделе?
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
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funky77
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:50
Striker написав:
Доллар в пятницу подешевел на 1 копейку с утренних 26,265/26,285 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок выходил дважды.
Картина олійними фарбами, вниз на 1-2 копійки за сесію, нагору одразу на 25-30.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:55
funky77 написав:
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:54
kluychkooleg написав: funky77 написав:
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.
Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.
Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью дух рынка - торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 07:36
funky77 написав: kluychkooleg написав: funky77 написав:
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
Я сужу по результату. А результат - падение цены доллара на 1.70-1.80 гривни.
И на этом пути НБУ раз пять или шесть иммитировал удержание некоего уровня, а потом спокойно отпускал ниже.
Наверное есть какие-то нормы , не позволяющие НБУ висеть на одном уровне месяцами с выкупом. Ну и количество напечатанной гривны при этом превысило бы все разумные пределы, разогнав и без того высокую инфляцию.
Поэтому спускают потихоньку курс, глядя на непрекращающийся валютный вал.
Имхо при Яше летели бы вниз ещё быстрее, но с более мощными отскоками. Зелёные же всеми силами пытаются показать стабильность, убив полностью дух рынка
- торговля по разнарядке сверху в заданном диапазоне.
пока задаются такие вопросы, ни о каком коротком прогнозированию курсов не может быть и речи
все эти прогноз НБУ перечеркнет простым изменением тактики интервенций
дух рынка как полная свобода - это большая ошибка в трактовке. У нас слишком маленький и волатильный рынок. пока считается, что на него влияет фактор возмещения НДС (хотя это не так) - без регулирования никак. основные игроки рынка - это компании, которые зарабатывают не на курсе, им эти скачки курса до лампочки, им нужна предсказуемость, а не конкретный курс.
а в целом, то что НБУ не дает чрезмерно укрепится гривне - норм. То что не дает раскачивать рынок - и сглаживает колебания - тоже норм. При этом Вы сами отмечаете, что тренд понятен. В данный конкретный момент как раз неясно - произошел перелом или просто остановка, но это временно.
я думаю перелом, потому что никто не называет никаких факторов, а значит остался один - доллар просто дешевеет относительно остальных валют - ау, вертолетные деньги. но как следствие, сейчас все нестабильные валюты развивающихся стран (как и нашей) тоже начнут дешеветь - печатать начнут все - наблюдаемс
пока это обосновать формально не могу, но что-то чувствуется, что при удешевлении доллара в мире курс гривны не сможет существенно укрепится.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:16
funky77 написав:
Здесь ничего не могу сказать, самому очень хочется понять. Такое ощущение, что у них на стене висит график с корридором, и они загоняют в него доллар.
Но согласитесь, эти выходы на росте ничто по сравнением с тем, как они тормозят укрепление гривны.
А может они не тормозят, а очень доллары нужны и потому выкупают излишки предложения на рынке. Если выкупать с большим рвением - инфляция в небо! Если не выкупать - курс в пол и при этом доллары разлетятся по копеечной цене между людями, а не попадут в закрома НБУ. Тут много раз озвучивали мысль - делай как НБУ, а НБУ сейчас хомячит валюту!
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Додано: Суб 30 жов, 2021 10:17
НБУ хомячил валюту весь 2019 год начиная с курса 28... И возвращение курса опять на этот уровень не результат хитрого плана, а форс-мажор в виде короны. Если бы не этот фактор, то мы бы с весны 2020 вероятно опять пошли дальше вниз. Ну или бы болтались дальше на уровне 24,5 плюс минус
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