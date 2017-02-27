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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:43
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
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