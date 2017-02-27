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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:43
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
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Додано: Суб 30 жов, 2021 15:22
Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
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pesikot
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Додано: Суб 30 жов, 2021 15:37
pesikot написав: Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
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Додано: Суб 30 жов, 2021 15:51
Успіх написав:
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
У вас в городе явно не один десяток точек вакцинации. Каждая обслуживает никак не менее сотни человек в день. И так в течение полу-года.
Плюс, можно отправить в магазин ребёнка до 16 лет, которым вакцина необязательна.
Плюс, туристы к вам едут вакцинированные.
Так о какой "стоп по торговле" вы говорите, если есть с пол-миллиона человек, которые не испытывают этих ограничений?
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:13
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
Что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду
Из-за того, что не хочешь вакцинироваться
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pesikot
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