|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:43
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:22
Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:37
pesikot написав: Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:51
Успіх написав:
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
У вас в городе явно не один десяток точек вакцинации. Каждая обслуживает никак не менее сотни человек в день. И так в течение полу-года.
Плюс, можно отправить в магазин ребёнка до 16 лет, которым вакцина необязательна.
Плюс, туристы к вам едут вакцинированные.
Так о какой "стоп по торговле" вы говорите, если есть с пол-миллиона человек, которые не испытывают этих ограничений?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 16:13
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте
ДумайТЕ!©
Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
Что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду
Из-за того, что не хочешь вакцинироваться
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 30 жов, 2021 16:41
что - то скучновато
никаких событий
что то девальвации давно не было
30 самое то было бы
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2310
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:09
juristkostya написав: Успіх написав:
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають
У вас в городе явно не один десяток точек вакцинации. Каждая обслуживает никак не менее сотни человек в день. И так в течение полу-года.
Плюс, можно отправить в магазин ребёнка до 16 лет, которым вакцина необязательна.
Плюс, туристы к вам едут вакцинированные.
Так о какой "стоп по торговле" вы говорите, если есть с пол-миллиона человек, которые не испытывают этих ограничений?
Ну ок, може й так))
Я лише подумав про тих торгашів, які повноцінно не можуть відкрити свою точку, так як мають на моменті ОДНУ вакцинацію, а перевірки/штрафів - дуууууже бояться.
А робити ковід-тест - не всі на це пішли, так як при такій "специфічно-обмеженій торгівлі" - не факт, що можна відбити ті кошти за тест і ще й зверху щось наторгувати
І ще лякають один одного, що як буде перевірка, то торгаша можуть оштрафувати і за те, що він продав НЕ провакцинованому клієнту!
Коротше, люди налякані...
Та й 99% моїх знайомих/ФОПів вже 1 раз провакциновані(рідко хто двічі) і всіх підходить термін цього тижня друга вакцинація. Тому, більшість каже - "а, відпочину я тих пару днів, так як не бачу сенсу робити тест і стояти майже задаремно на своїй точці, якщо я НЕ маю права продати товар повністю не провакцинованому клієнту".
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:14
pesikot написав:
Что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду
Из-за того, что не хочешь вакцинироваться
Твоє право - вірити/не вірити))
А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!
Просто тупо обмежують мені доступ до роботи у вигляді штрафів.
Тому, хочу, чи не хочу, а піду цього тижня вакцинуватись ДРУГИЙ раз, так як "штучний геноцид" мене зовсім не тішить/не влаштовує!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:14
Yuri_61 написав:
что - то скучновато
никаких событий
что то девальвации давно не было
30 самое то было бы
Це точно, скинули б купюри 2006 року та прикупили на спаді новеньких фіолетових.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:22
Успіх написав:
А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!
"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"
В.И. Ленин
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|28276
|12654567
|
|
|1231
|3194563
|
Суб 30 жов, 2021 14:50
Успіх
|
|7823
|11637649
|
П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ
|