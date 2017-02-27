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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8435843684378438>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 147
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
35%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:22

  Успіх написав:Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️


У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте

ДумайТЕ!©
:)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:37

  pesikot написав:
  Успіх написав:Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️


У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте

ДумайТЕ!©
:)

Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають

У вас в городе явно не один десяток точек вакцинации. Каждая обслуживает никак не менее сотни человек в день. И так в течение полу-года.
Плюс, можно отправить в магазин ребёнка до 16 лет, которым вакцина необязательна.
Плюс, туристы к вам едут вакцинированные.

Так о какой "стоп по торговле" вы говорите, если есть с пол-миллиона человек, которые не испытывают этих ограничений?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:13

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Ну як ви всі не розумієте, що зараз, де червона зона - там зірвали стоп-кран по торгівлі!(так, щось десь трошечки торгують, але це зовсім не ті обороти!)
І торгашам, як і простим пересічним - найближчих два тижні - НЕ до купівлі доларів!👀
ДумайТЕ!©👁️👁️


У нас ввели красную зону
Торговля на базаре шла полным ходом
Валютчики на базаре все были на месте

ДумайТЕ!©
:)

Це, якщо базар мішаний з продуктами - то все можливо.
Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають :mrgreen:

Что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду
Из-за того, что не хочешь вакцинироваться
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что - то скучновато
никаких событий
что то девальвации давно не было

30 самое то было бы
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:09

От такий бізнес))

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Бо в місті Лева, де є сугубо непродовольчі базари - то пускають тільки з ковід-тестами, або з довідкою, що вколовся ДВОМА вакцинами - як продавців, так і покупців! З одною дозою вакцини - не впускають

У вас в городе явно не один десяток точек вакцинации. Каждая обслуживает никак не менее сотни человек в день. И так в течение полу-года.
Плюс, можно отправить в магазин ребёнка до 16 лет, которым вакцина необязательна.
Плюс, туристы к вам едут вакцинированные.

Так о какой "стоп по торговле" вы говорите, если есть с пол-миллиона человек, которые не испытывают этих ограничений?

Ну ок, може й так))
Я лише подумав про тих торгашів, які повноцінно не можуть відкрити свою точку, так як мають на моменті ОДНУ вакцинацію, а перевірки/штрафів - дуууууже бояться.
А робити ковід-тест - не всі на це пішли, так як при такій "специфічно-обмеженій торгівлі" - не факт, що можна відбити ті кошти за тест і ще й зверху щось наторгувати :mrgreen:
І ще лякають один одного, що як буде перевірка, то торгаша можуть оштрафувати і за те, що він продав НЕ провакцинованому клієнту!
Коротше, люди налякані...

Та й 99% моїх знайомих/ФОПів вже 1 раз провакциновані(рідко хто двічі) і всіх підходить термін цього тижня друга вакцинація. Тому, більшість каже - "а, відпочину я тих пару днів, так як не бачу сенсу робити тест і стояти майже задаремно на своїй точці, якщо я НЕ маю права продати товар повністю не провакцинованому клієнту". :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pesikot написав:Что-то мне подсказывает, что ты говоришь неправду
Из-за того, что не хочешь вакцинироваться

Твоє право - вірити/не вірити))
А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!
Просто тупо обмежують мені доступ до роботи у вигляді штрафів.
Тому, хочу, чи не хочу, а піду цього тижня вакцинуватись ДРУГИЙ раз, так як "штучний геноцид" мене зовсім не тішить/не влаштовує!
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:14

  Yuri_61 написав:что - то скучновато
никаких событий
что то девальвации давно не было

30 самое то было бы


Це точно, скинули б купюри 2006 року та прикупили на спаді новеньких фіолетових.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"
В.И. Ленин
juristkostya
 
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