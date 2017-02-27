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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8435843684378438

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 147
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
35%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От, кому цікаво, то кидаю обмеження, які діють на непродовольчих ринках.
Наприклад, адміністрація одного з Львівських ринків Шувар попереджує:

З 30 жовтня у ТК "Шувар" будуть вжиті додаткові заходи у зв’язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпеки згідно протоколу державної комісії з ТЕБ і НС №44 від 28.10.2021р.

📌доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси буде можливий за умови наявності в усіх ПРАЦІВНИКІВ та ВІДВІДУВАЧІВ віком від 18 років:
• сертифікату про повну вакцинацію (дві дози),
• негативного ПЛР-тесту на COVID-19
/ або експрес-тесту на визначення антигену SARAS-CoV-2 (зроблених не раніше ніж за 72 год до відвідування закладу),
• документу про наявність протипоказань чи перенесення хвороби, що дійсна 180 днів з дня виявлення хвороби.

✔️У звичному режимі продовжують працювати (з дотриманням усіх санітарних вимог):

✅ продуктові магазини;
✅ банківські установи;
✅ аптеки;
✅ зоомагазини;
✅ магазини побутової хімії та квіткові магазини;
✅ магазини зв'язку

Обов'язкове дотримання маскового режиму та дистанції!

Будьте здорові!💚
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:32

  Успіх написав:От, кому цікаво, то кидаю обмеження, які діють на непродовольчих ринках.

Тоже мне, "ограничения"....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:33

  Успіх написав:От, кому цікаво, то кидаю обмеження, які діють на непродовольчих ринках.

Тоже мне, "ограничения"....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:33

  juristkostya написав:
  Успіх написав:А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"
В.И. Ленин

За 30-50км від міста МОЖНА :mrgreen: і то - легко! :mrgreen: і то в селі, а не в лісі! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

  juristkostya написав:
  Успіх написав:От, кому цікаво, то кидаю обмеження, які діють на непродовольчих ринках.

Тоже мне, "ограничения"....

Ну от бачите - дельта на продукти(де найбільше скупчення людей), навіть, не заглядає)) - вона тільки штурмує непродовольчі товари :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:40

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!

"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"
В.И. Ленин

За 30-50км від міста МОЖНА :mrgreen: і то - легко! :mrgreen: і то в селі, а не в лісі! :mrgreen:

Вот мне непонятно: у вас же не вызывает сомнений полезность Правил дорожного движения, или того же Уголовного кодекса? Или, скажем, что какать на улицах не следует, негигиенично?
Так почему к вакцинам другой подход?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:57

juristkostya
Все просто))
Просто було людей попередити чітко ЗАКОНОМ, хоч за місяць до цього!
А те, що пів року ходили "слухи" - ну то що з них взяти?))
А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН місяць тому(про НЕдопуск до роботи без двох доз) - то все було б ок!

Особисто я раніше думав, що і з однією дозою буде допуск до роботи.
А воно он як Міхалич© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  funky77 написав:Ну или бы болтались дальше на уровне 24,5 плюс минус

Валюту не тратимо на вонючий газ.
Може бути трошки холодно і темно, але з міцною гривнею.
Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко наголошує, що «з початку осені пропозиція долара набагато перевищує попит, але історично приплив долара щороку компенсувався витратами, пов’язаними з енергоресурсами. Щомісяця опалювального сезону Україна витрачала понад $1 млрд на купівлю газу, цього року через різке зростання цін на газ та інші енергоносії Україна перестала проводити закупівлі газу та розрахунки за них. Це призвело до позитивного сальдо торговельного балансу та надлишку доларів на ринку», — пояснив він. https://biz.nv.ua/ukr/finance/kurs-dola ... 92605.html
Ой+
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