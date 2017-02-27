От, кому цікаво, то кидаю обмеження, які діють на непродовольчих ринках. Наприклад, адміністрація одного з Львівських ринків Шувар попереджує:
З 30 жовтня у ТК "Шувар" будуть вжиті додаткові заходи у зв’язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпеки згідно протоколу державної комісії з ТЕБ і НС №44 від 28.10.2021р.
📌доступ до всіх магазинів та закладів, що здійснюють реалізацію товарів непродовольчої групи, до закладів харчування, салонів краси буде можливий за умови наявності в усіх ПРАЦІВНИКІВ та ВІДВІДУВАЧІВ віком від 18 років: • сертифікату про повну вакцинацію (дві дози), • негативного ПЛР-тесту на COVID-19 / або експрес-тесту на визначення антигену SARAS-CoV-2 (зроблених не раніше ніж за 72 год до відвідування закладу), • документу про наявність протипоказань чи перенесення хвороби, що дійсна 180 днів з дня виявлення хвороби.
✔️У звичному режимі продовжують працювати (з дотриманням усіх санітарних вимог):
✅ продуктові магазини; ✅ банківські установи; ✅ аптеки; ✅ зоомагазини; ✅ магазини побутової хімії та квіткові магазини; ✅ магазини зв'язку
Обов'язкове дотримання маскового режиму та дистанції!
Успіх написав:А чи хочу я вакцинуватись, чи ні - мене ж ніхто не питає!
"Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" В.И. Ленин
За 30-50км від міста МОЖНА і то - легко! і то в селі, а не в лісі!
Вот мне непонятно: у вас же не вызывает сомнений полезность Правил дорожного движения, или того же Уголовного кодекса? Или, скажем, что какать на улицах не следует, негигиенично? Так почему к вакцинам другой подход?
juristkostya Все просто)) Просто було людей попередити чітко ЗАКОНОМ, хоч за місяць до цього! А те, що пів року ходили "слухи" - ну то що з них взяти?)) А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН місяць тому(про НЕдопуск до роботи без двох доз) - то все було б ок!
funky77 написав:Ну или бы болтались дальше на уровне 24,5 плюс минус
Валюту не тратимо на вонючий газ. Може бути трошки холодно і темно, але з міцною гривнею.
Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко наголошує, що «з початку осені пропозиція долара набагато перевищує попит, але історично приплив долара щороку компенсувався витратами, пов’язаними з енергоресурсами. Щомісяця опалювального сезону Україна витрачала понад $1 млрд на купівлю газу, цього року через різке зростання цін на газ та інші енергоносії Україна перестала проводити закупівлі газу та розрахунки за них. Це призвело до позитивного сальдо торговельного балансу та надлишку доларів на ринку», — пояснив він. https://biz.nv.ua/ukr/finance/kurs-dola ... 92605.html
Успіх написав:juristkostya Все просто)) Просто було людей попередити чітко ЗАКОНОМ, хоч за місяць до цього! А те, що пів року ходили "слухи" - ну то що з них взяти?)) А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН місяць тому(про НЕдопуск до роботи без двох доз) - то все було б ок!
Успіх написав:juristkostya Все просто)) Просто було людей попередити чітко ЗАКОНОМ, хоч за місяць до цього! А те, що пів року ходили "слухи" - ну то що з них взяти?)) А от був би ЧІТКИЙ ЗАКОН місяць тому(про НЕдопуск до роботи без двох доз) - то все було б ок!
действительно, разве предшествующие полтора года постоянных ограничений позволяли предположить возможность новых? "Никогда такого не было, и вот опять" (с) В.Черномырдин
Ні, ну реально думалось - що 1 раз вколовся, то ВЖЕ на коні! А виявилось, що коня лише тримаєш за хвіст
п.с. Ні, ну ладно я там - не дуже цікавився тою вакцинацією і, взагалі, тим "коронабєсієм"(так як рік тому перехворів у легкій формі - не було ні смаку, ні запаху декілька днів) - але ж, 90% моїх знайомих ФОПів (і не тільки ФОПів) - теж "навіть в вус не дули" і теж, на моменті, майже всі - лише раз вакциновані! Як так?
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 30 жов, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.