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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:05
Успіх написав:
Ну от бачите - дельта на продукти(де найбільше скупчення людей), навіть, не заглядає)) - вона тільки штурмує непродовольчі товари
Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:
- А он не оборвется?
Режиссер:
- Опа! Отличная идея!
Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
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Сибарит
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Додано: Суб 30 жов, 2021 19:08
НБУ выдал отчетность за 9 мес наконец-то. и скажу, что картина немного другая чем обсуждалась на форуме.
обороты экспорта/импорта товаров конечно выросли
3 квартал 2020 - 10/13 ярдов; 2021 - 17,1/18,5 ярдов
9 мес 20210- 32,1/36,5 ярдов; 2021 - 44,6/48,1 ярдов
т.е. рост экспорта, как и предсказывалось был перекрыт ростом импорта - отрицательное сальдо осталось на примерно том же уровне.
вишенка на торте - структура экспорта за 9 мес 2020 / 9 мес 2021
продовольственные товары - 15,5 / 17,8 ярда
минеральные продукты - 3,4 / 6,7 ярда
черные металлы и изделия - 6,5 / 11,6 ярда
т.е. сельхоз дал свой прирост в августе-сентябре, но основной источник бакса - это металлурги, а это немного другой случай.
отака от .уйня, малята...
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Shaman
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Додано: Суб 30 жов, 2021 19:12
Сибарит написав: Успіх написав:
Ну от бачите - дельта на продукти(де найбільше скупчення людей), навіть, не заглядає)) - вона тільки штурмує непродовольчі товари
Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:
- А он не оборвется?
Режиссер:
- Опа! Отличная идея!Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
Так
- так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах!
А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт
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Додано: Суб 30 жов, 2021 19:24
Успіх написав:
Ні, ну реально думалось - що 1 раз вколовся, то ВЖЕ на коні!
А какие есть предпосылки так думать? Ну, кроме вашего "внутреннего убеждения"?
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juristkostya
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