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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8436843784388439

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 147
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
35%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Ну от бачите - дельта на продукти(де найбільше скупчення людей), навіть, не заглядає)) - вона тільки штурмує непродовольчі товари

Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:
- А он не оборвется?
Режиссер:
- Опа! Отличная идея!

Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ выдал отчетность за 9 мес наконец-то. и скажу, что картина немного другая чем обсуждалась на форуме.
обороты экспорта/импорта товаров конечно выросли
3 квартал 2020 - 10/13 ярдов; 2021 - 17,1/18,5 ярдов
9 мес 20210- 32,1/36,5 ярдов; 2021 - 44,6/48,1 ярдов

т.е. рост экспорта, как и предсказывалось был перекрыт ростом импорта - отрицательное сальдо осталось на примерно том же уровне.

вишенка на торте - структура экспорта за 9 мес 2020 / 9 мес 2021
продовольственные товары - 15,5 / 17,8 ярда
минеральные продукты - 3,4 / 6,7 ярда
черные металлы и изделия - 6,5 / 11,6 ярда

т.е. сельхоз дал свой прирост в августе-сентябре, но основной источник бакса - это металлурги, а это немного другой случай.

отака от .уйня, малята...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:12

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Ну от бачите - дельта на продукти(де найбільше скупчення людей), навіть, не заглядає)) - вона тільки штурмує непродовольчі товари

Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:
- А он не оборвется?
Режиссер:
- Опа! Отличная идея!

Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?

Так :mrgreen: - так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах!
А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:24

  Успіх написав:Ні, ну реально думалось - що 1 раз вколовся, то ВЖЕ на коні!

А какие есть предпосылки так думать? Ну, кроме вашего "внутреннего убеждения"?
juristkostya
 
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