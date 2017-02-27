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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:31
холява написав: Успіх написав: Сибарит написав:Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
Так
- так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах!
А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт
Всем Добрый Вечер и Крепкого Здоровья !
Читаю Вас ,УСПИХ и хочу спросить , еще летом ВСЕХ предупреждали о пандемии .
ВСЕМ предлагали , ПРОСИЛИ привиться .
Почему вы не пошли к своему участковому врачу и не заявили о желании вакцинироватся ?
Почему не подали заявку ?
Сейчас все обсуждали бы дальнейшее движение доллара , а не ваши рассуждения о прививках .
Прав холява.
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Суб 30 жов, 2021 14:50
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