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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8437843884398440

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 147
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
35%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:31

  холява написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:
Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?

Так :mrgreen: - так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах!
А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт :mrgreen:


Всем Добрый Вечер и Крепкого Здоровья !


Читаю Вас ,УСПИХ и хочу спросить , еще летом ВСЕХ предупреждали о пандемии .

ВСЕМ предлагали , ПРОСИЛИ привиться .
Почему вы не пошли к своему участковому врачу и не заявили о желании вакцинироватся ?
Почему не подали заявку ?
Сейчас все обсуждали бы дальнейшее движение доллара , а не ваши рассуждения о прививках .

Прав холява.
Investor_K
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