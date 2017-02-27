Це точно, скинули б купюри 2006 року та прикупили на спаді новеньких фіолетових.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:14
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Валюту не тратимо на вонючий газ.
Може бути трошки холодно і темно, але з міцною гривнею.
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Снимается кино. Готовится съемка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту над пропастью и, поворачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от страха голосом спрашивает:
- А он не оборвется?
Режиссер:
- Опа! Отличная идея!
Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ выдал отчетность за 9 мес наконец-то. и скажу, что картина немного другая чем обсуждалась на форуме.
обороты экспорта/импорта товаров конечно выросли
3 квартал 2020 - 10/13 ярдов; 2021 - 17,1/18,5 ярдов
9 мес 20210- 32,1/36,5 ярдов; 2021 - 44,6/48,1 ярдов
т.е. рост экспорта, как и предсказывалось был перекрыт ростом импорта - отрицательное сальдо осталось на примерно том же уровне.
вишенка на торте - структура экспорта за 9 мес 2020 / 9 мес 2021
продовольственные товары - 15,5 / 17,8 ярда
минеральные продукты - 3,4 / 6,7 ярда
черные металлы и изделия - 6,5 / 11,6 ярда
т.е. сельхоз дал свой прирост в августе-сентябре, но основной источник бакса - это металлурги, а это немного другой случай.
отака от .уйня, малята...
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:40
Всем Добрый Вечер и Крепкого Здоровья !
Читаю Вас ,УСПИХ и хочу спросить , еще летом ВСЕХ предупреждали о пандемии .
ВСЕМ предлагали , ПРОСИЛИ привиться .
Почему вы не пошли к своему участковому врачу и не заявили о желании вакцинироватся ?
Почему не подали заявку ?
Сейчас все обсуждали бы дальнейшее движение доллара , а не ваши рассуждения о прививках .
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:43
Торговий баланс відємний, але покращився на 0,9 млрд. Весь позитив для грн. сформували значні позики (МВФ, ЄЦБ), та продаж експортерами додаткової валюти для сплати податку на прибуток (за 9 місяців близько 30 млрд грн. плюсом, що становить більше 1 млрд уо). Сезонно підходить час значного переважання імпорту, нерезиденти продовжують виходити з ОВДП, а долар на міжнародному фінансовому ринку очікувано продовжив зміцнення. Це все має вплинути на знецінення нацвалюти. В листопаді дуже великі погашення ОВДП, що має спровокувати процес. На перешкоді виплата квартального податку на прибуток та впровадження червоних карантинних зон. Не можу на сто відсотків стверджувати що саме переважить, але НБУ поспішає купувати валюту… А "сонцесяйний" став на шлях максіпопулізму, шастає країною, басейни відкриває. Підозрюю, буде закривати недовиконані розхідні статті бюджету, а це 100 млрд грн (цікаво, чому на фронт не їде, там він зараз би виглядав доречно і логічно)...
Додано: Суб 30 жов, 2021 20:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.
Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…
Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:52
Простите за браваду, но "немного другую картину" здесь обсуждали не все. А кое-кто даже настоячиво призывал обсуждать реальную
Влияние с/х, и правда, второстепенное. Также хорошо визуализируется его отсутствие как фактора в 2019-м. Т.е. не рекордный урожай (а приток спекулятивного капитала) был основным драйвером ревальвации осенью 2019-го - это важно для понимания дальнейшей курсовой динамики
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:29
Цікаво, що Вам "плюсанув" й прихильник коронавірусу, який, тобто коронавірус, підсилює "театр абсурду" з криптовалютами.
Однак криптовалюти обірають вільно, а що стосується коронавірусу, то тут дуже багато примушення.
Зараз ідеї Кейнса (зокрема, створення державами інфляції для запобігання заощадження грошей) перемагають над ідеями Фрідмана (обмеження втручання держав в ринкову економіку).
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:04
Тема биткоина на валютной ветке поднята в лучших традициях мема "интернет не нужОн". Впрочем, консервативность - не порок, а новации даже очень умные люди не всегда способны рассмотреть.
Но как, черт возьми, к этому уже смог присоседиться ковид-диссидент со своей конспирологией???
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