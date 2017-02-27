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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8435843684378438

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 147
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
35%
52
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:15

  холява написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:
Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?

Так :mrgreen: - так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах!
А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт :mrgreen:


Всем Добрый Вечер и Крепкого Здоровья !

Читаю Вас ,УСПИХ и хочу спросить , еще летом ВСЕХ предупреждали о пандемии .

ВСЕМ предлагали , ПРОСИЛИ привиться .
Почему вы не пошли к своему участковому врачу и не заявили о желании вакцинироватся ?
Почему не подали заявку ?
Сейчас все обсуждали бы дальнейшее движение доллара , а не ваши рассуждения о прививках .

Тому, що не вірив, що на конституційні права людини нас.ра.ють!
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:26

  zРадио написав:Но как, черт возьми, к этому уже смог присоседиться ... ???

А по инфляции, которая раскручивается именно с марта 2020 года и которая может поддерживаться продолжительное время, Вы уже ничего сказать не желаете?
Например, насколько долго и на каких уровнях будет оставаться инфляция?
И для чего повышать номинальные процентные ставки, если опережающая инфляция будет все-равно снижать реальные ставки, и даже ниже нуля?
Наконец, ранее Вы возмущались нетактичным поведением по отношению к Вам, а сейчас ознакомились с лекцией о юридической гигиене в социальных сетях и что-то изменилось?
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... s/1195311/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:32

Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:17

  zРадио написав:Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?

Вы говорили полгода назад, что инфляция угаснет очень быстро, она она не угасает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:43

  Zebra написав:
  zРадио написав:Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?

Вы говорили полгода назад, что инфляция угаснет очень быстро, она она не угасает.


Я говорил, что она угаснет с началом тейперинга ФРС, которого стоит ждать осенью 2021-го, либо зимой 2022-го. И мнение свое не поменял.

Кстати, аналитики НБУ, судя по последнему инфляционному отчету, такие ожидания разделяют и прогнозируют существенное падение ценового давления во 2-м кв. 2022-гоЗображення
zРадио
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  #<1 ... 8435843684378438
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