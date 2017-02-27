Сибарит написав: Вам будет легче, если и к продуктам доступа лишат?
Так - так як тоді ВСІ будуть в одному човні/в одних умовах! А так, то відчувається, що ти за бортом - і то ледь тримаючись рукою за борт
Всем Добрый Вечер и Крепкого Здоровья !
Читаю Вас ,УСПИХ и хочу спросить , еще летом ВСЕХ предупреждали о пандемии .
ВСЕМ предлагали , ПРОСИЛИ привиться . Почему вы не пошли к своему участковому врачу и не заявили о желании вакцинироватся ? Почему не подали заявку ? Сейчас все обсуждали бы дальнейшее движение доллара , а не ваши рассуждения о прививках .
Тому, що не вірив, що на конституційні права людини нас.ра.ють!
zРадио написав:Но как, черт возьми, к этому уже смог присоседиться ... ???
А по инфляции, которая раскручивается именно с марта 2020 года и которая может поддерживаться продолжительное время, Вы уже ничего сказать не желаете? Например, насколько долго и на каких уровнях будет оставаться инфляция? И для чего повышать номинальные процентные ставки, если опережающая инфляция будет все-равно снижать реальные ставки, и даже ниже нуля? Наконец, ранее Вы возмущались нетактичным поведением по отношению к Вам, а сейчас ознакомились с лекцией о юридической гигиене в социальных сетях и что-то изменилось? https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... s/1195311/