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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:15
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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 31 жов, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:26
А по инфляции, которая раскручивается именно с марта 2020 года и которая может поддерживаться продолжительное время, Вы уже ничего сказать не желаете?
Например, насколько долго и на каких уровнях будет оставаться инфляция?
И для чего повышать номинальные процентные ставки, если опережающая инфляция будет все-равно снижать реальные ставки, и даже ниже нуля?
Наконец, ранее Вы возмущались нетактичным поведением по отношению к Вам, а сейчас ознакомились с лекцией о юридической гигиене в социальных сетях и что-то изменилось?
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:32
Igneus
Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.
Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:17
Додано: Нед 31 жов, 2021 00:43
Я говорил, что она угаснет с началом тейперинга ФРС, которого стоит ждать осенью 2021-го, либо зимой 2022-го. И мнение свое не поменял.
Кстати, аналитики НБУ, судя по последнему инфляционному отчету, такие ожидания разделяют и прогнозируют существенное падение ценового давления во 2-м кв. 2022-го
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:38
Додано: Нед 31 жов, 2021 07:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчику не раз рассказали на соседней ветке, но никак не дойдет, что никто его не лишал права работать. Он вполне может продолжать работать из дома, может на асфальтоукладчике, может в поле пасти коз. Но если он хочет работать с людьми, то тут есть некоторые требования. Сам факт этих требований не нов. Повара, учителя и наверное некоторые другие категории уже давно проходят медосмотры , без которых их не пускают на рабочее место. Ряд эпидем.неблагополучных африканских стран для работы у себя требуют список прививок . Нынешняя эпидем.ситуация в Украине тоже сложная, потому есть такое требование.
Если долярчику мешает воспринимать информацию 9 классов образования, мы же ему тут не дадим за час недостающие годы в аудитории за партой.
Додано: Нед 31 жов, 2021 08:23
А рішення проблеми було ж так близько і просто))
Ок, тоді ці вимоги було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись!
Я вже писав, що 90% моїх знайомих думали, що СПОКІЙНО можна буде працювати з однією дозою, відповідно цю дозу можна вколоти в будь-який момент і зразу приступити до роботи!
Це ж не тільки про мене мова і про моїх 9ть класів - це мова про багатьох людей, серед яких є більшість з Вищою освітою!!!
Але ж вам всім це ніпрощо не говорить - ви всі далі будете переходити виключно на мене/мою особистість!
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